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Kripto para piyasası, son haftalarda volatilitesi oldukça yüksek bir süreç geçirdi. ‘PlanB’ kullanıcı ismi ile bilinen ve kripto ekosisteminde önemli bir popülariteye sahip olan anonim kripto para analisti, piyasadaki bu belirsizlik sürerken Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile güncel teknik görünümü değerlendirdi.

PlanB, Bitcoin’deki Son Durumu Değerlendirdi

‘PlanB’ kullanıcı ismi bilinen anonim kripto para analisti, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile kripto para piyasasındaki son durumu değerlendirdi ve piyasanın gidişatına ilişkin düşüncelerini paylaştı. Analist, son haftalarda ABD’de yaşanan bankacılık krizinin, yakın dönemde kripto para piyasasındaki yatırımcılar tarafında önemli bir endişe kaynağı haline geldiğini ancak bu durumun uzun vadede farklı etkileri olabileceğini ifade etti. Yaşanan bu bankacılık krizinin uzun vadede kripto para birimlerinin daha geniş ölçekte benimsenmesine neden olabileceğini belirten kripto para analisti, 2024’te gerçekeleşecek olan Bitcoin Halving’ine de işaret ederek kripto para piyasasının gidişatına ilişkin olumlu beklentilerini paylaştı.

Bitcoin (BTC), 25.000 Dolar Seviyelerine Yaklaştı

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), geçen hafta içerisinde 19.600 dolar fiyat seviyelerine gerilemesinin ardından kaydettiği değer artışları ile birlikte 25.000 dolar fiyat seviyelerine önemli ölçüde yaklaştı. Bitcoin’in son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %10’u aşan bir değer artışı kaydetmesi, piyasadaki çoğu kripto para biriminin de gün içerisinde değer artışlarına hız kazandırmasına neden oldu. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1700 dolar fiyat seviyelerine yaklaştı. Kripto para piyasasının toplam değeri, CoinMarketCap verilerine göre 1,07 trilyon doları aştı. Öte yandan Coinglass verilerine göre ise son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 200 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.