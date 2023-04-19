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Bitcoin’deki Düşüşler Derinleşecek mi? Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti!

Kripto para piyasasındaki son durumu değerlendiren analist, BTC adına yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret etti.
16:30
19 Nisan 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 3 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), sabah saatlerinden bu yana kaydetmeye başladığı düşüşler ile birlikte son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %3’ün üzerinde bir değer kaybı kaydederek 30.000 doların altına geriledi. Kripto para piyasası güne düşüş ile başladı ve piyasadaki çoğu kripto para birimi sabah saatlerinden bu yana değer kayıplarına hız kazandırdı. Kripto para analisti Michaël van de Poppe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile piyasadaki son durumu değerlendirdi.

Bitcoin’deki Düşüşler Devam Edecek mi?

Sabah saatlerinde yeniden düşüşe geçen lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 30.000 doların altına geriledi ve 29.100 dolar seviyelerine kadar geriledi. Kripto para piyasası, BTC’deki değer kayıplarının etkisiyle güne düşüş ile başladı ve kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, sabah saatlerinden bu yana değer kayıplarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1980 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para endüstrisinin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,22 trilyon dolar seviyesine geriledi. Ayrıca piyasadaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre ise son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yaklaşık 250 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu. Öte yandan piyasadaki bu düşüş devam ederken kripto para analisti Michaël van de Poppe, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile piyasadaki son durumu değerlenirdi.

 Analist, Kritik Seviyelere İşaret Etti

Twitter hesabından yaptığı bir dizi paylaşım ile piyasadaki son durumu değerlendiren kripto para analisti Michaël van de Poppe, lider kripto para birimi BTC adına yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret etti. Analist, 29.700 dolar ile 29.800 dolarlık destek seviyelerinin korunmamasının, BTC’de daha sert düşüşlere neden olduğunu öne sürdü. Ayrıca analist, kripto para piyasasının yeniden güçlü bir yükseliş ivmesi yakalaması adına yakın vadede BTC adına aşılması gerektiğini düşündüğü fiyat seviyelerine dikkat çekti. Analiste göre lider kripto para birimi Bitcoin’in yeniden güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayabilmesi adına yakın vadede sırasıyla 29.300 dolar ile 29.700 dolar seviyelerinin aşması gerekiyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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