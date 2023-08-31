Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), Salı günü Grayscale’in SEC davasını kazanması ile birlikte saatler içerisinde 28.000 dolar fiyat seviyelerini aşsa da hafta içerisinde yeniden düşüşe geçerek 27.200 dolar fiyat seviyelerine geri çekildi. Kripto para piyasası, BTC’deki değer kaybının da etkisiyle güne düşüş ile başladı. Son 24 saatte %4’e yakın değer kaybeden Solana (SOL), piyasa değeri yüksek kripto para birimleri arasında piyasadaki düşüşe öncülük eden kripto para birimleri arasında yer aldı.

Bitcoin (BTC), Güne Düşüş ile Başladı

Grayscale’in SEC davasının kazanması, Salı günü kripto para piyasasının güçlü bir yükseliş yaşamasına neden oldu. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), Grayscale haberinin duyulmasının ardından saatler içerisinde kaydettiği değer artışları ile birlikte kısa bir süreliğine 28.000 dolar fiyat seviyelerini aştı.

Ancak Grayscale haberi ile yükselişe geçen kripto para piyasası, hafta içerisinde yeniden düşüşe geçti ve lider kripto para birimi güne düşüş ile başladı. Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %0,7’lik bir değer kaybı kaydeden BTC, 27.200 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?

Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %0,7 değer kaybeden Ethereum (ETH), 1700 dolar seviyelerine geriledi. Piyasa değeri yüksek çoğu kripto para birimi, BTC‘nin 27.200 dolar fiyat seviyelerine gerilemesi ile birlikte güne düşüş ile başladı ve gün içerisinde değer kayıplarına hız kazandırdı. Son 24 saatte %4’e yakın değer kaybeden Solana (SOL), 20,73 dolar seviyelerine geriledi ve piyasa değeri en yüksek 10 kripto para birimi arasında yüzdelik olarak günün en çok değer kaybeden kripto para birimi oldu. Öte yandan kripto para piyasasındaki düşüşe rağmen yükselişlerine devam eden Dogecoin (DOGE) ise %1,2 gibi düşük oranlı bir değer artışı kaydederek piyasadan pozitif ayrıştı.

Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri de kaydedilen son düşüşlerin ardından CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,08 trilyon dolar seviyelerine geriledi. Kripto para piyasasındaki volatilite, Salı gününe kıyasla önemli bir düşüş gösterdi. Coinglass verilerine göre kripto para piyasasında, son 24 saatte ortalama 30 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.