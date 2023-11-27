BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de Short Pozisyonu İçin Bekleyen Analistten Yeni BTC Tahmini

Özet

  • Bitcoin’de şimdilik short pozisyonu almadığını açıklayan analist yeni seviyeleri açıkladı.
  • Analist Crypto Capo Bitcoin’de 35 bin dolara vurgu yaptı.
  • Bu seviyenin gelmesi analiste göre yükseliş trendinin sonu demek.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Bitcoin’de düşüş yönlü tahminleriyle ünlü analist Crypto Capo, Bitcoin piyasasının mevcut durumuna ilişkin görüşlerini paylaştı. Potansiyel bir trendin tersine dönmesinden önce 38 bin 500 dolara kadar son bir yükseliş olasılığını öne sürdü. Kısa vadeli iyimserliğe rağmen Crypto Capo, genel formasyonun yerel bir tepe oluşumuna işaret ettiğine vurgu yaptı. Analist ayrıca 35 bin doların altında kesin bir kırılmanın yükseliş trendinin sonu anlamına geleceğini ifade etti.

İçerikler
Bitcoin’in Mevcut Manzarasıİzlenecek Temel SeviyelerYatırımcılar için Çıkarımlar

Bitcoin’in Mevcut Manzarası

Craypto Capo son Bitcoin rallisi sonrasında bir açıklama yapmış ve şimdilik bir short pozisyonu almadığını vurgulamıştı. Analist bugün Telegram’dan bir paylaşımda bulunarak Bitcoin için yeni seviyeleri açıkladı.

Crypto Capo’nun analizi, Bitcoin‘in fiyat hareketlerinin incelikli dinamiklerini vurgu yaparak kısa vadede 38 bin 500 dolara kadar potansiyel bir yükselişin altını çiziyor. Bu projeksiyon, piyasadaki önemli bir dönüm noktasından önce kısa bir yükseliş ivmesi dönemine işaret ediyor.

İzlenecek Temel Seviyeler

Analist, Bitcoin’in yörüngesini anlamak için kritik olan kilit fiyat seviyelerini belirliyor. Söz konusu 38 bin 500 dolara doğru bir artış artış, yatırımcılara kısa vadede potansiyel bir fırsat sunan bir odak noktası haline geliyor. Bununla birlikte, uyarı notu 35 bin dolar destek seviyesinin izlenmesinin öneminin altını çiziyor. Crypto Capo’ya göre, bu eşiğin altında kararlı bir kırılma, mevcut yükseliş eğiliminin sonucunu teyit edecek.

Analist ayrıca yerel tepe oluşumuna da dikkat çekti. Yerel tepe oluşumu kavramı Bitcoin yatırımcıları için bir ihtiyat unsuru teşkil etmekte. Yerel zirveler, hakim trenddeki potansiyel tersine dönüşlere işaret ederek piyasa katılımcıları arasında daha dikkatli olunmasını sağlar. Crypto Capo’nun analizi proaktif bir yaklaşımı teşvik ederek paydaşları gelişen piyasa dinamiklerinden haberdar ve duyarlı olmaya çağırmakta.

Yatırımcılar için Çıkarımlar

Kripto para alanındaki traderlar ve yatırımcılar, hem kısa vadeli fırsatların potansiyelini hem de Bitcoin’in trendi için daha geniş etkileri göz önünde bulundurarak bu gelişmelere uyum sağlamak zorunda. Piyasanın kilit destek ve direnç seviyelerine olan hassasiyeti, bu kritik aşamada stratejik karar vermenin önemini ortaya koymakta.

Crypto Capo’nun görüşleri Bitcoin piyasasının mevcut durumuna ilişkin değerli bir bakış açısı sağlıyor. Kripto para birimi potansiyel bir yerel zirveye yaklaşırken, alanda bulunan bireyler gelişen fiyat hareketlerine karşı özenli ve duyarlı davranmalı.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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