  Bitcoin’de Korku ve Açgözlülük Endeksi Uçtu! Yatırımcılar Tamam Mı Diyecek Devam Mı? İşte Potansiyel Cevaplar!

Kripto piyasasında ETF haberlerinin ardından bir boğa rallisi başladı. Başlayan rallinin öncülüğünü yapan BTC‘de yatırımcıların ilgilisi hızlı bir biçimde yükseldi. Bitcoin‘in değeri kısa bir süre için 35.000 dolar seviyesinin üzerinde işlem gördü. Ancak oluşan güven ortamı, fiyat düzeltmesi olasılığını da beraberinde getirmesiyle bilinir ve bu da bir düşüş göstergesi olarak kabul edilebilir.

Bitcoin Fiyatı Düşecek Mi?

21milyon.com verilerine göre Bitcoin’in fiyatı son yedi günde %12’den fazla arttı. Yazım saati itibariyle, 670 milyar doların üzerinde bir piyasa değerine sahipti ve 34.300 dolar seviyesinde işlem görüyordu.

Kripto paranın sadece fiyatı artmadı. Aynı zamanda 24 saatlik işlem hacminde de gözle görülür bir yükseliş yaşadı ve bu durum daha büyük yükselişlere yol açabilir. Bunun yanı sıra, BTC’nin olası büyüme hareketi, fiyatın yazım saatine kadar son 24 saat içerisinde sabit bir aralıkta hareket etmesiyle durdu.

İlginç bir şekilde, bu fiyat hareketi Bitcoin’in korku ve açgözlülük endeksinin 72 değerine ulaştığı dönemde gerçekleşti. Korku ve Açgözlülük Endeksinden kısaca bahsetmemiz gerekirse, 0 ile 100 arasında bir sayıyla ifade edilir ve burada 1’e yaklaştıkça aşırı korkunun, 100’e yaklaştıkça ise açgözlülüğü ifade eder.

Endeksin 50’nin üzerine hareket etmesi, fiyat düzeltmesi olasılığını önemli ölçüde arttırır. Dolayısıyla, yazım saati itibariyle BTC’nin fiyat düşüşü yaşama ihtimali sanılandan yüksek olabilir.

Dahası, Bitcoin’in metriklerine incelendiğinde, yatırımcıların yazım saati itibariyle Bitcoin satışı yaptığı ortaya çıktı. CryptoQuant’a verilerine göre, BTC’nin borsa rezervinde bir artış görüldü ve bu da kripto parada satışların artabileceği anlamına gelebilir.

Bitcoin Fiyat Geleceği

Yukarıda bahsedilen ölçümlerin yanı sıra, Bitcoin’in RSI’ı da yazı yazıldığı sırada aşırı alım sinyalleri veriyordu. Bu durum kripto para üzerindeki satış baskısını güçlendirebilir ve muhtemelen fiyatında bir düşüşü tetikleyebilir.

RSI gibi, Bitcoin Para Akışı Endeksi (MFI) de aşırı alım bölgesine yakın sinyaller veriyordu. Bu durum Bitconi’de düşen bir fiyat eğilimi olasılığını artırdı. Bununla birlikte, BTC’nin Chaikin Para Akışı (CMF) nötr bölgesinin üzerinde görünüyor.