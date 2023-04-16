Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Bitcoin’de Hareket Başladı! 31.000 Dolar Yolu Açıldı Mı? Bakın Grafikler Ne Söylüyor!

Bitcoin’de Hareket Başladı! 31.000 Dolar Yolu Açıldı Mı? Bakın Grafikler Ne Söylüyor!

Konu Bitcoin olduğunda herkesin gözü yükselişi arıyor. Gün boyunca düşüş sinyalleri veren Bitcoin'de başlayan yükseliş hareketi ne kadar gerçekçi?
22:45
16 Nisan 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Son birkaç saat içinde Bitcoin fiyat analizi, günlük işlemlere düşüş ivmesiyle başladıktan sonra 30.500 dolardan işlem görüyor. Token günün büyük bir bölümünde yatay bir seyir izledi ve ardından yazım saati itibariyle 30.500 dolar seviyesinin üzerine çıktı .

Bitcoin son birkaç gündür 30.000 dolar ile 30.400 dolar arasında konsolide oluyordu ve faaliyetlerdeki artışla birlikte 30.400 doların üzerine çıktı. Bu konsolidasyon, her düşüşün yaklaşık 30.000 dolara kadar ani bir toparlanmayla karşılanacağı azalan bir üçgen şeklinde olmuştu.

Bitcoin fiyat analizi 24 saatlik grafik

Bitcoin fiyat analizi için 24 saatlik grafik, düşüş baskısının son saatlerde artmasına rağmen bir hamlenin geldiğini ve tokenın şu anda 30.400 dolar direncinin üzerine çıktığını gösteriyor. BTC, boğaların fiyatı 30.500 dolara kadar yükseltmesiyle, yazı yazıldığı anda yüzde 0,66 oranında yükseldi. baktığımızda eğer ayılar buna rağmen desteği 30.157 doların altına çekebilir ve BTC/USD’yi 30.000 dolara doğru zorlayabilirse, önümüzdeki saatlerde beklenmeyen düşüşler görebiliriz. Öte yandan, bu seviyenin başarılı bir şekilde savunulması, 31.000 dolar veya daha yüksek bir seviyeye geri dönülmesine sağlayabilir.

Günlük teknik göstergeler, MACD ve RSI’ın her ikisinin de piyasadaki olumsuz duyarlılığı teyit etmesiyle daha fazla düşüşe işaret ediyor. Stokastik osilatör de aşırı satım koşullarına doğru ilerliyor ve BTC bu seviyeden toparlanırsa bir satın alma fırsatına işaret edebilir. Bollinger bantları da kırılmadan önce hafifçe birbirine yaklaşıyor, bu da düşük hacimli bir satın alma baskısı olduğunu gösterebilir. Üst bant şu anda 30.910 dolarda bulunurken, alt bant 26.746 dolarda yer alıyor.

Bitcoin 4 Saatlik Fiyat Grafiği

Bitcoin’in 4 saatlik grafikteki fiyat analizi, kripto paranın düşüş bayrağı formasyonu oluşturduğunu ve 30.000 dolar seviyesinin altına inmeyi hedeflediğini gösteriyor olabilir. Piyasa bugün 30.310 dolarlık bir düşüş mumuyla açıldı ve o zamandan beri daha düşük seviyeler kaydediyordu lakin bir miktar yükseldi 30.500 dolar seviyesine geldi.

Hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD) da düşüş ivmesi gösteriyor ve negatif bölgeye geçti ve kısa vadede daha fazla aşağı yönlü hareketin olabileceğini gösteriyordu. Göreceli güç endeksi (RSI) yazım saati itibariyle 37 seviyesinde bulunuyor ve bu da aşağı yönde daha fazla fiyat hareketi için hala yer olabileceğini gösteriyor. Bollinger bantları da sıkı bir şekilde birbirine yaklaşıyor ve bu da piyasadaki oynaklığın düşük olduğunu gösteriyor. Üst bant şu anda 30.400 dolarda bulunurken, alt bant 29.850 dolarda yer almakta.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
İlgili Yazılar
Amerika’da Yapılan Anket Kafa Karıştırdı! Bitcoin Güvenilir Değil Mi? Uzman İsim De Uyardı!
Amerika’da Yapılan Anket Kafa Karıştırdı! Bitcoin Güvenilir Değil Mi? Uzman İsim De Uyardı!
8.8 Milyar Dolarlık Dev Para Girişi Altcoin’i Uçurmuştu! Fiyatı Tekrar 1 Dolar Olacak Mı?
8.8 Milyar Dolarlık Dev Para Girişi Altcoin’i Uçurmuştu! Fiyatı Tekrar 1 Dolar Olacak Mı?
ABD’den Flaş Kripto Para Kararı! Bitcoin Ve Kripto Paralar Buna Hazır Olsun! 4 Eşit Parçaya Bölünmüş!
ABD’den Flaş Kripto Para Kararı! Bitcoin Ve Kripto Paralar Buna Hazır Olsun! 4 Eşit Parçaya Bölünmüş!
Önümüzdeki Saatlere Dikkat! AVAX, SOL, ETH ve XRP Coin Yorum!
Önümüzdeki Saatlere Dikkat! AVAX, SOL, ETH ve XRP Coin Yorum!
Bitcoin’in Sıradaki Rotası Neresi Olacak? Whale Alert, Kritik Verilere İşaret Etti!
Bitcoin’in Sıradaki Rotası Neresi Olacak? Whale Alert, Kritik Verilere İşaret Etti!
2 Fiyat Kahini Bitcoin (BTC) Tahminleriyle Yıla Damga Vurdu! İşte Hedefleri!
2 Fiyat Kahini Bitcoin (BTC) Tahminleriyle Yıla Damga Vurdu! İşte Hedefleri!
ABD’li Hedge Fonu Yöneticisi, Bitcoin’i Hedef Aldı: “Altına Karşı Zayıf Bir Alternatif”
ABD’li Hedge Fonu Yöneticisi, Bitcoin’i Hedef Aldı: “Altına Karşı Zayıf Bir Alternatif”
Kripto Para Analisti, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti: Piyasadaki Yükseliş Devam Edecek mi?
Kripto Para Analisti, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti: Piyasadaki Yükseliş Devam Edecek mi?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bitcoin’de Hareket Başladı! 31.000 Dolar Yolu Açıldı Mı? Bakın Grafikler Ne Söylüyor!
8.8 Milyar Dolarlık Dev Para Girişi Altcoin’i Uçurmuştu! Fiyatı Tekrar 1 Dolar Olacak Mı?
Önümüzdeki Saatlere Dikkat! AVAX, SOL, ETH ve XRP Coin Yorum!
Fiyatlar Uçtu! ID, OG, INJ, XVS, ARB ve ICX Coin Yorum! Altcoin Fiyat Analizi!
Diğerlerini Unutun Bu 3 Altcoin’e Bakın! En Düşüğü Yüzde 80 Artabilir!
Güncel NFT Haberleri
Web3 ve NFT’nin Geleceği! Yeni İnternet Anlatısında İlginç Tezat!
Blur Token Çakılacak Mı? İkili Arasındaki Rekabet Kızışıyor! NFT Altcoini İçin Kritik Gelişme!
Hafta Başında Lansmanı Yapılan OpenSea Pro’ya Büyük İlgi! Nefesi Blur’un Ensesinde!
Kritik Veriler ve Metrikler Düşüşte: NFT Furyası Sona mı Eriyor?
Çılgın Yükseliş! Yüzde 200 Arttı! İşte Bu Donald Trump Etkisi! Eski Başkan Piyasayı Hareketlendirdi!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sonuç Olumlu! Bu Kripto Paralar İçin Korkulan Olmadı!
Önemli Gelişme: ABD SEC Kripto Konusunda İhtilafa Düştü! Bu İş Kriptoya Yarar!
Yüzde 300! JOE Neden Yükseliyor? Trade JOE Token Müjdeyi Verdi!
Bugün Açıklandı! 580 Altcoin ABD Yaptırımı Riskiyle Karşı Karşıya!
İddialı Açıklama! İlk 5’teki Altcoin Duyurdu: Kral Biz Olacağız!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023