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Son birkaç saat içinde Bitcoin fiyat analizi, günlük işlemlere düşüş ivmesiyle başladıktan sonra 30.500 dolardan işlem görüyor. Token günün büyük bir bölümünde yatay bir seyir izledi ve ardından yazım saati itibariyle 30.500 dolar seviyesinin üzerine çıktı .

Bitcoin son birkaç gündür 30.000 dolar ile 30.400 dolar arasında konsolide oluyordu ve faaliyetlerdeki artışla birlikte 30.400 doların üzerine çıktı. Bu konsolidasyon, her düşüşün yaklaşık 30.000 dolara kadar ani bir toparlanmayla karşılanacağı azalan bir üçgen şeklinde olmuştu.

Bitcoin fiyat analizi 24 saatlik grafik

Bitcoin fiyat analizi için 24 saatlik grafik, düşüş baskısının son saatlerde artmasına rağmen bir hamlenin geldiğini ve tokenın şu anda 30.400 dolar direncinin üzerine çıktığını gösteriyor. BTC, boğaların fiyatı 30.500 dolara kadar yükseltmesiyle, yazı yazıldığı anda yüzde 0,66 oranında yükseldi. baktığımızda eğer ayılar buna rağmen desteği 30.157 doların altına çekebilir ve BTC/USD’yi 30.000 dolara doğru zorlayabilirse, önümüzdeki saatlerde beklenmeyen düşüşler görebiliriz. Öte yandan, bu seviyenin başarılı bir şekilde savunulması, 31.000 dolar veya daha yüksek bir seviyeye geri dönülmesine sağlayabilir.

Günlük teknik göstergeler, MACD ve RSI’ın her ikisinin de piyasadaki olumsuz duyarlılığı teyit etmesiyle daha fazla düşüşe işaret ediyor. Stokastik osilatör de aşırı satım koşullarına doğru ilerliyor ve BTC bu seviyeden toparlanırsa bir satın alma fırsatına işaret edebilir. Bollinger bantları da kırılmadan önce hafifçe birbirine yaklaşıyor, bu da düşük hacimli bir satın alma baskısı olduğunu gösterebilir. Üst bant şu anda 30.910 dolarda bulunurken, alt bant 26.746 dolarda yer alıyor.

Bitcoin 4 Saatlik Fiyat Grafiği

Bitcoin’in 4 saatlik grafikteki fiyat analizi, kripto paranın düşüş bayrağı formasyonu oluşturduğunu ve 30.000 dolar seviyesinin altına inmeyi hedeflediğini gösteriyor olabilir. Piyasa bugün 30.310 dolarlık bir düşüş mumuyla açıldı ve o zamandan beri daha düşük seviyeler kaydediyordu lakin bir miktar yükseldi 30.500 dolar seviyesine geldi.

Hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD) da düşüş ivmesi gösteriyor ve negatif bölgeye geçti ve kısa vadede daha fazla aşağı yönlü hareketin olabileceğini gösteriyordu. Göreceli güç endeksi (RSI) yazım saati itibariyle 37 seviyesinde bulunuyor ve bu da aşağı yönde daha fazla fiyat hareketi için hala yer olabileceğini gösteriyor. Bollinger bantları da sıkı bir şekilde birbirine yaklaşıyor ve bu da piyasadaki oynaklığın düşük olduğunu gösteriyor. Üst bant şu anda 30.400 dolarda bulunurken, alt bant 29.850 dolarda yer almakta.