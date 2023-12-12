Bitcoin’de Düşüş Kurumsal İlgiyi Etkilemedi! Büyük Oyuncuların Gözü Hala BTC’de!

Bitcoin (BTC) geçtiğimiz hafta içerisinde 20 milyon dolar değerinde kurumsal fon çekerek yılın başından bu yana toplam girişi 1,7 milyar dolara çıkardı. Ayrıca rapora göre yatırımcılar son haftalarda sermayelerinin önemli bir kısmını Bitcoin’e aktarıyor.

Bitcoin’de ETF Heyecanı

Lider kripto para birimi bir düzine spot borsa yatırım fonu (ETF) uygulamasının olası yeşil ışığını çevreleyen heyecandan ötürü yükseliş kaydetti. Yatırımcılar onayların kripto para birimine ana akım haline getirilmesinin önünü açacağını ve TradFi katılımcılarının kripto para piyasalarına girmeleri için uygun bir yol sunacağını umuyor.

Bitcoin, Ekim ortasındaki rallinin başlamasından bu yana %60 oranında artış göstererek devam eden boğa koşusuna öncülük etti. En son Mayıs 2022’de ayı piyasası başlamadan önce ziyaret edilen önemli seviyeleri geri aldı. Bununla birlikte yazı kaleme alındığında BTC’nin grafiklerde 42 bin doların altına düştüğünü belirtmekte fayda var.

Bitcoin’de Tasfiyeler

Kripto para birimi değer kazanırken, Bitcoin’e yatırım yapanlar yalnızca yükseliş eğilimi gösteren yatırımcılar değildi. Short-Bitcoin pozisyonları geçen hafta 8,6 milyon dolarlık bir giriş gördü, bu da bazı yatırımcıların bir miktar aşağı yönlü potansiyel gördüğünü gösterebilir. Coinglass’dan elde edilen verilere göre, küresel türev borsası CME’deki BTC vadeli işlemlerindeki açık pozisyon’un (OI) iki yılın en yüksek seviyesi olan 5,28 milyar dolara yükseldi. Rallinin başlangıcından bu yana OI iki katından fazla arttı.

CME’nin standart vadeli işlem sözleşmesi beş BTC değerinde ve kripto para birimlerine yönelik kurumsal ilginin bir barometresi olarak görülüyor. Büyük miktarda kripto para tutan etkili yatırımcıların vekili olan balina yatırımcılarının Bitcoin’e olan risklerinin arttığı belirtiliyor. Santiment verilerine ilişkin analizine göre, en az 1.000 coin tutan kuruluşların sayısı 2022’nin ikinci yarısında yükseliş eğiliminde. Bu durum Bitcoin’in kurumsal taraftan net alım yaşadığına dair ek bir kanıt. Genel olarak kripto para piyasası üst üste 11. haftasında toplam 43 milyon dolarlık giriş kaydetti. Spot ETF’lerle bağlantılı iyimser duygu , Ethereum‘a (ETH) ve daha geniş altcoin piyasasına da yansıdı .

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.