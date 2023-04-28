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Bitcoin’de (BTC) Fiyat Beklentiler Ne Yönde? Detaylı BTC Analizi!

Bitcoin'de (BTC) son dönemlerdeki hareketliliğin ardından beklentiler ne yönde? İşte kripto para biriminde detaylı fiyat analizi!
12:00
28 Nisan 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para birimleri dünyasında, dikkatler bir kez daha Bitcoin’de. Kripto para birimi sadece bir hafta içinde %5 arttı ve yatırımcıları hafta sonunun daha da fazla kazanç potansiyeline sahip olup olmadığını merak ediyor.

BTC’de Fiyat Etkenleri!

Piyasa duyarlılığı değiştikçe ve volatilite yüksek kaldıkça BTC fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin sürekli değişen fiyat hareketinde işlem yapmak giderek daha önemli hale geliyor. Bu Bitcoin fiyat tahmininde, Bitcoin’in son rallisine katkıda bulunan faktörleri değerlendirip ve hafta sonunun ek bir yukarı ivme getirip getiremeyeceğini ele alınıyor. Bugün içerisinde önde gelen kripto para biriminin fiyatını etkilediği bilinen bir olay olan aylık CME Bitcoin seçeneklerinin sona erdiğini gösteriliyor.

28 Nisan tarihinde sona erecek 105.000 BTC sözleşmesiyle, 27.000 dolarlık bir maksimum acı noktası ve 3.1 milyar dolarlık bir kavramsal değer var. Tarihi verilerde Bitcoin’in momentumu bu seçeneklerin sona ermesinden etkilenmiş, bazen fiyat hareketine ve piyasa duyarlılığında kaymalara neden olmuştu.

BTC Fiyat Tahmini!

Bitcoin’in son zamanlarda sadece 7 gün içinde %5’lik bir artış yaşamasıyla, piyasa katılımcıları bu sürenin sona ermesinin kripto para biriminin devam eden yükseliş ivmesi üzerindeki potansiyel etkilerini yakından izliyor. Yatırımcılar riski yönetmek ve potansiyel fiyat hareketlerinden yararlanmak için pozisyonlarını ayarladığından, CME Bitcoin opsiyonlarının süresinin dolması alım satım faaliyetini artırabilir.

Bazı yatırımcılar, vadenin sona ermesini kâr elde etmek için bir fırsat olarak görebilirken, diğerleri bunu önümüzdeki günlerde daha fazla kazanç bekleyerek yeni pozisyonlara girme şansı olarak görebilir. Ayrıca piyasa, vadenin sona ermesine tepki verirken, Bitcoin’in fiyat hareketinin yönü belirsizliğini koruyor ve yatırımcıları bu dinamik piyasa ortamında potansiyel riskleri ve ödülleri tartmaya bırakıyor.

Yazı kaleme alındığında Bitcoin 29.272 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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