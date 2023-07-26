Bitcoin (BTC) 26 Temmuz’da Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası faiz oranı kararı doğarken klasik volatilitesine hazırlandı. Elde edilen veriler, BTC fiyat hareketinin 29.200 dolara yakın olduğunu gösterdi.

BTC’de Fiyat Etkileri!

Haftanın başından bu yana neredeyse hiç hareket etmeyen Bitcoin volatilitesi, makro tetikleyicilerin sadece birkaç saat uzaklıkta olmasıyla tamamen piyasa katılımcılarının radarındaydı.

Bunlardan ilki olarak Fed faiz oranları duyurusu, geleneğe uygun olarak güvenilmezse kısa vadeli BTC fiyat hareketlerini tetikleyecek şekilde tüyo verildi. Hem duyurunun kendisi hem de Fed Başkanı Jerome Powell’ın sonraki yorumları gün içinde ilgi gördü. Popüler trader Jelle, son analizinin bir bölümünde Twitter takipçilerine şu ifadelere yer verdi:

Piyasa 25 baz puanlık bir oran artışını fiyatladı ve şu anda bunun bir süre sonra yapılan son oran artışı olacağına inanıyor.

Jelle, Fed’in 25 baz puan artıracağına dair neredeyse oybirliğiyle belirlenmiş beklentilere atıfta bulunuyor. CME Group’un FedWatch Aracına göre, bu oranlar yazı yazıldığı sırada %98,9’du ve 50 baz puanlık bir artış için yalnızca %1,1 şans vardı.

En büyük küresel kripto borsası Binance‘teki emir defterini analiz eden zincir içi izleme kaynağı Material Indicators, bir veya daha fazla token’ın Fed’e yeni kayıplarla tepki vermek için BTC’nin fiyatına hazırlandığını kaydetti. 16 milyon dolar değerindeki “daldırma koruması” teklifi likiditesi, gün içinde 28.000 doların biraz altında kaldı.

Fed Beklentileri!

Bitcoin’den ayrıca ABD dolarının gücü, Fed’in önündeki yörüngede benzer şekilde kararsız görünüyordu. ABD Dolar Endeksi (DXY), bir yıldan fazla bir sürenin en düşük seviyesini gördükten sonra şu anda bir toparlanmanın ortasında, gün içinde bir kez daha yokuş aşağı seyrederek 101’e yaklaştı.

Geleneksel olarak risk varlıkları ve Bitcoin ile ters orantılı olan DXY, tarihsel eğilimleri izleyen bazı BTC yatırımcılar için ilgi konusu olmaya devam ediyor. Bunların arasında, bu hafta önceki Bitcoin boğa koşularını yansıtan bir Bitcoin/DXY senaryosu ortaya koyan popüler analist Moustache, bir Bitcoin patlamasının sadece an meselesi olduğunu savundu.