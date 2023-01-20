Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Son Dakika: Bitcoin (BTC) 22.000 Doları Yıktı Geçti! Sırada Ne Var?

Lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) uzun bir sürenin ardından 22.000 dolarlık fiyat engelini aştı! Ralli hızlanacak mı?
23:54
20 Ocak 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarında yaşanan son düşüşün izleri silinirken Bitcoin (BTC) ve Ethereum’da (ETH) son durum ne? Uzun sürenin ardından Bitcoin fiyatı ilk kez 22.000 dolar seviyesine ulaştı! Şimdi neler olacak? Beklenen boğa geldi mi?

Bitcoin (BTC)

Lider kripto para birimi olan Bitcoin’in fiyatı son birkaç gündür 20.400 dolar ile 21.650 dolar arasındaki dar bir aralıkta işlem görüyordu. Genellikle sert bir direncin yakınında sıkı bir konsolidasyon, yatırımcıların kâr elde etmek için acele etmediğini gösterdiğinden, olumlu bir işaret olarak görülebilir. Aşırı alım bölgesindeki yukarı eğimli hareketli ortalamalar ve göreli güç endeksi (RSI), en az direnç yolunun yukarı yönde olduğunu gösterebilir. Alıcılar, yukarı yönlü hareketin yeniden başladığının sinyalini vermek için fiyatı 21.650 doların üzerine çıkarmak ve sürdürmek zorunda kalabilir. BTC/USDT paritesi daha sonra 25.211 dolara doğru yolculuğuna başlayabilir.

Varsayımın tersine, ayılar BTC fiyatının 21.650 doların üzerine çıkmasına izin vermezse, daha düşük seviyelerde alım yapmış olabilecek birkaç yatırımcı kar satışlarına yönelebilir. Gerçekleşen satış işlemleri 20.400 doların altındaki bir kırılmaya yol açabilir.

Aşağı yöndeki bir sonraki destek, 20 günlük üstel hareketli ortalama olan 19.268 dolar. Fiyat bu destekten geri dönerse, boğalar tekrar 21.650 dolarlık genel engeli aşmaya çalışabilir. Ancak 20 günlük EMA kırılırsa, düzeltme 18.388 dolara kadar uzayabilir.

 

Ethereum (ETH)

Ayılar Ethereum’da daha derin bir düzeltme başlatmaya çalıştı ancak boğalar 18 Ocak tarihinde 1.500 dolar civarına gerileyen kripto para birimini düşük fiyatlardan satın aldı. Bu durum boğaların küçük geri çekilmelerde alım yaptığını gösterebilir. Ethereum boğaları, fiyatı 1.610 dolar ile 1.680 dolar arasındaki genel direnç bölgesinin üzerine çıkarmaya çalışabilir. Girişim başarılı olurlarsa, ETH/USDT paritesi 1.800 dolara yükselebilir. Bu seviye yine bir engel görevi görebilir ancak boğalar bunu da aşarsa parite 2.000 dolara kadar ulaşabilir.

Ayılar momentumu zayıflatmak istiyorsa, tepe bölgesini savunmak ve fiyatı 1.500 doların altına çekmek zorunda kalabilir. Parite daha sonra alıcıları çekebilecek olan 20 günlük EMA olan 1.428 dolara gerileyebilir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
İki Analitik Şirketinden Bitcoin’de (BTC) Benzer Uyarı! Buna Hazır Olun!
İki Analitik Şirketinden Bitcoin’de (BTC) Benzer Uyarı! Buna Hazır Olun!
Bitcoin ve Altın Yarışıyor! Kripto Paralar Yükselecek Mi?
Bitcoin ve Altın Yarışıyor! Kripto Paralar Yükselecek Mi?
Son Dakika! Genesis İflası İçin DCG Basın Açıklaması Yaptı! Kripto Düşecek Mi?
Son Dakika! Genesis İflası İçin DCG Basın Açıklaması Yaptı! Kripto Düşecek Mi?
Tarihler Netleşti! Kripto Şirketi Genesis İflasıyla İlgili Sıcak Gelişme!
Tarihler Netleşti! Kripto Şirketi Genesis İflasıyla İlgili Sıcak Gelişme!
Michael van de Poppe Sepetini Açıkladı: “Bu Altcoinde Fırsat Bölgesi!”
Michael van de Poppe Sepetini Açıkladı: “Bu Altcoinde Fırsat Bölgesi!”
Sıcak Gelişme Fed Üyesi Konuşuyor! Kripto Paraları Neler Bekliyor?
Sıcak Gelişme Fed Üyesi Konuşuyor! Kripto Paraları Neler Bekliyor?
Milyar Dolarlık Trader Uyanın Diyor! Bitcoin, Altın ve Diğerleri İçin Uyardı!
Milyar Dolarlık Trader Uyanın Diyor! Bitcoin, Altın ve Diğerleri İçin Uyardı!
Ünlü Shark Tank Milyoneri Kevin O’Leary Uyardı: FTX Son Olmayacak! Dikkatli Olun!
Ünlü Shark Tank Milyoneri Kevin O’Leary Uyardı: FTX Son Olmayacak! Dikkatli Olun!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Sürprizler Kapıda İşte Fiyat Hedefleri! Dogecoin, Shiba, XRP, Ethereum ve Solana Yorum!
2023’ün Gözde Altcoin’i İçin Meraklı Bekleyiş Başladı: Yüzde 50 Yükseliş İhtimali!
Boğa Formasyonu Oluştu! Bu Altcoin İçin Ralli Kapıda Olabilir!
Yüzde 40 Yükseldi Fakat Bu Seviyeye Düşebilir! Popüler Altcoinde Tehlike!
Eğer Bu Olursa Fiyatı Uçabilir! Gündemdeki Altcoine Dikkat!
Güncel NFT Haberleri
Bu Proje Her Şeyi Değiştirecek! Yuga Labs Kolları Sıvadı Ve Adımını Attı!
Kral Geri Döndü! Bir Zamanların Lideriydi, Şimdi Sahne Yeniden Onun! Bakın Hangi Proje!
Ünlü Kripto Para Balinası: Rallinin Fitili Ateşlendi, Şimdilik Bunlar Yükselecek!
Milyar Dolarlık Youtuber’ın İmajı Tehlikede! Projesini Kurtaran Kaptan Olabilecek Mi?
Teorik Olarak NFT Nasıl Üretilir?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme! DeFi Altcoin Müjdeyi Verdi Fiyat Yükseldi!
Dikkat! Bu 5 Altcoin Tüm Hafta Boyunca Dikkatleri Üzerine Çekebilir! Bakın Listede Neler Var!
DeFi Altcoin’leri Güç Göstermeye Başladı! O Altcoin Rakiplerine Fark Attı!
Onlar Hala Vazgeçmiyor! Dev Kripto Para Yatırımı Duyuruldu! 1 Milyar Dolar Değerinde İtici Güç!
Kripto Para Piyasasının Göz Bebeğiydi! Şimdilerde Yüzüne Bakan Yok!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023