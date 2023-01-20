Lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) uzun bir sürenin ardından 22.000 dolarlık fiyat engelini aştı! Ralli hızlanacak mı?

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Kripto para piyasalarında yaşanan son düşüşün izleri silinirken Bitcoin (BTC) ve Ethereum’da (ETH) son durum ne? Uzun sürenin ardından Bitcoin fiyatı ilk kez 22.000 dolar seviyesine ulaştı! Şimdi neler olacak? Beklenen boğa geldi mi?

Bitcoin (BTC)

Lider kripto para birimi olan Bitcoin’in fiyatı son birkaç gündür 20.400 dolar ile 21.650 dolar arasındaki dar bir aralıkta işlem görüyordu. Genellikle sert bir direncin yakınında sıkı bir konsolidasyon, yatırımcıların kâr elde etmek için acele etmediğini gösterdiğinden, olumlu bir işaret olarak görülebilir. Aşırı alım bölgesindeki yukarı eğimli hareketli ortalamalar ve göreli güç endeksi (RSI), en az direnç yolunun yukarı yönde olduğunu gösterebilir. Alıcılar, yukarı yönlü hareketin yeniden başladığının sinyalini vermek için fiyatı 21.650 doların üzerine çıkarmak ve sürdürmek zorunda kalabilir. BTC/USDT paritesi daha sonra 25.211 dolara doğru yolculuğuna başlayabilir.

Varsayımın tersine, ayılar BTC fiyatının 21.650 doların üzerine çıkmasına izin vermezse, daha düşük seviyelerde alım yapmış olabilecek birkaç yatırımcı kar satışlarına yönelebilir. Gerçekleşen satış işlemleri 20.400 doların altındaki bir kırılmaya yol açabilir.

Aşağı yöndeki bir sonraki destek, 20 günlük üstel hareketli ortalama olan 19.268 dolar. Fiyat bu destekten geri dönerse, boğalar tekrar 21.650 dolarlık genel engeli aşmaya çalışabilir. Ancak 20 günlük EMA kırılırsa, düzeltme 18.388 dolara kadar uzayabilir.

Ethereum (ETH)

Ayılar Ethereum’da daha derin bir düzeltme başlatmaya çalıştı ancak boğalar 18 Ocak tarihinde 1.500 dolar civarına gerileyen kripto para birimini düşük fiyatlardan satın aldı. Bu durum boğaların küçük geri çekilmelerde alım yaptığını gösterebilir. Ethereum boğaları, fiyatı 1.610 dolar ile 1.680 dolar arasındaki genel direnç bölgesinin üzerine çıkarmaya çalışabilir. Girişim başarılı olurlarsa, ETH/USDT paritesi 1.800 dolara yükselebilir. Bu seviye yine bir engel görevi görebilir ancak boğalar bunu da aşarsa parite 2.000 dolara kadar ulaşabilir.

Ayılar momentumu zayıflatmak istiyorsa, tepe bölgesini savunmak ve fiyatı 1.500 doların altına çekmek zorunda kalabilir. Parite daha sonra alıcıları çekebilecek olan 20 günlük EMA olan 1.428 dolara gerileyebilir.