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Bitcoin Ve Ethereum’da Beklenen Ralli İçin Gereken Kritik Seviyeler!

Bitcoin (BTC) ve Ethereum'da (ETH) yatırımcıların merakla beklediği ralli için gereken seviyeler neler? Bitcoin fiyatı yükselecek mi?
23:50
29 Ağustos 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 3 Dakika

Lider kripto para birimi olan Bitcoin’in (BTC) yatırımcılar için psikolojik fiyat seviyesi olan 20.000 doları aşağı yönlü kırması ile birlikte, genel kripto para piyasası zorlu bir süreçten geçti. Yeni haftanın başlamasıyla düşüş yerini küçük çaplı yükselişe bıraktı. Ethereum (ETH) ve Bitcoin’de ilerleyen süreçte hangi yönlü fiyatlama bekliyor. İşte fiyat tahminleri!

Bitcoin (BTC)

Bitcoin 28 Ağustos tarihinde 20.000 dolar seviyesinde bulunan önemli bir bölgenin altında kapandı. Ancak ayılar elde ettikleri avantajı sürdüremedi. Alıcılar kripto para biriminin fiyatını 29 Ağustos tarihinde 20.000 doların üzerine çıkardı. Bu satın alma işlemi Bitcoin’e daha düşük seviyelerde güçlü bir talep olduğunu gösteriyor.

Bununla birlikte BTC/USDT paritesi, dikkat edilmesi gereken ve fiyatlamada önemli bir seviye olan 20 günlük üstel hareketli ortalamaya (EMA) yükselebilir. Boğalar kripto para biriminin fiyatını bu direncin üzerine itmeyi başarırsa düşüş momentumunun zayıflayabilir. Hareketli ortalamanın üzerinde bir kırılma ve kapanış, olası bir ralli için kapıları 25.211 dolar seviyesine açabilir.

Bunların yanı sıra Bitcoin’in fiyatı düşüş trendi çizgisinin veya hareketli ortalamanın altına gerilerse, bu durum ayıların her küçük yükselişte satış yaptığının bir işareti olarak gösterilebilir. Olası düşüş senaryosunun gerçekleşmesi halinde parite 18.910 ila 18.626 dolar arasındaki güçlü destek bölgesine düşebilir. Ayrıca boğaların belirtilen bölgeyi tüm güçleriyle savunması bekleniyor çünkü destek kırılırsa parite Haziran’ın en düşük seviyesi olan 17.622 dolara kadar gerileyebilir.

Ethereum (ETH)

Ethereum 26 Ağustos tarihinde 20 günlük EMA seviyesi olan 1.638 dolar seviyesinden geri döndü ve baş ve omuz modelindeki boyun çizgisinin altında kırıldı. Yaşanan durum kripto para biriminde satıcıların hakim olduğunu gösteriyor. Ancak piyasalara hakim olan ayılar kripto para biriminin fiyatını boyun çizgisinin altında tutamadı ve bu durumda yaşanan düşüşlerde alım yapıldığını gösteriyor. Boğalar, fiyatı boyun çizgisinin üzerine çıkarmaya ve belirtilen bölgede sürdürmeye ardından genel direnç bölgesi olan 1.700 dolar seviyesine yükseltmeye çalışıyor. Boğalar bu girişiminde başarılı olursa, ETH/USDT paritesi 2.000 dolarlık psikolojik seviyeye yükselebilir.

Yükseliş senaryosunun aksine, fiyat mevcut seviyeden veya hareketli ortalamadan düşerse ayıların daha yüksek fiyat seviyelerinde aktif olduğunu gösterir. Kripto para biriminin fiyatı grafiklerdeki boyun çizgisinin altına gerilerse, parite önce 1.280 dolara ardından 1.050 dolara kadar düşebilir.

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