Bitcoin ve Ethereum’a İnat Bu 3 Altcoin Yükseliyor! İşte Düşen Piyasada Güne Kazançla Başlayan Coin’ler!

Kripto para piyasası güne düşüşle başlamış görünüyor. Buna rağmen, piyasada son birkaç hafta içinde önemli kazançlar da yaşandı. Bu süreçte yaşananlar Bitcoin’in yılın en yüksek seviyesine hareket etmesini sağladı.

Ancak salı günü itibariyle, geçtiğimiz hafta itibariyle yaşanan yükseliş ivmesinde zayıflama yaşandığı görülüyor. Uzmanların yaptığı açıklamalar göz önünde bulundurulduğunda, piyasada yaşanan son düşüş yatırımcıların tedirginliklerinden kaynaklanıyor olabilir.

Kripto Paralar Yükselecek Mi?

Kripto fiyatlarında, Bitcoin fiyatı %0,45’lik düşüşle 37.106,45 dolardan işlem görürken, son 24 saatteki işlem hacmi %24,75 artışla 18,53 milyar dolar oldu. Özellikle, BTC için 24 saatin en yüksek ve en düşük seviyesi sırasıyla 37.450,12 dolar ve 36.750,13 dolar oldu.

Piyasa değerine göre en büyük ikinci coin konumunda bulunan Ethereum fiyatı son 24 saatte %0,81 düşüşle 2.011,10 dolara geriledi. Bunun yanı sıra yaşanan şok olayların ardından BNB fiyatı yazım itibariyle %0,53’lük düşüşle 225,9 dolara gerilerken.

Dikkat çeken bir diğer altcoin olan XRP fiyatı %0,92 düşüşle 0,5984 dolar oldu. Buna ek olarak, geçtiğimiz haftalarda sert yükselişlere ev sahipliği yapan Solana’da fiyat yazım saati itibariyle %0,42 düşüşle 54,84 dolardan alıcı buluyordu. Cardano’da (ADA) ise fiyat son 24 saatte %1,19 oranında düştü 0,3732 dolardan işlem görüyor.

Memecoin’lerin lideri Dogecoin fiyatı yazım sırasında %0,46 düşüşle 0,07813 dolaradan işlem görürken Shiba Inu fiyatı %1,55 geriledi ve 0,000008144 dolar seviyesinde işlem görüyor. Doge ve SHIB’in en yakın takipçisi Pepe coin’de ise Salı günü %2,64 oranında değer kaybı yaşandı ve 0,000001068 dolar oldu.

Günün Altcoin’leri

Genel piyasa performansındaki düşüşe rağmen, TIA 28 Kasım’da yükseliş gösteren altcoin’lerde başı çekiyor. TIA fiyatı %5,37 artışla 5,66 dolardan işlem görmeye devam ederken, son 24 saatteki işlem hacmi %76,06 artışla 173,49 milyon dolar oldu. Bu, düşen piyasa koşullarında yatırımcı ilgisinde artışı yansıttı.

Uniswap fiyatı Salı günü yazım saati itibariyle %5,53 artışla 6,44 dolara yükseldi. Altcoin’in işlem hacminde %61,30’lik artış yaşandı ve 248,96 milyon dolara ulaştı. Bu arada, son 30 gün içinde kripto paranın fiyatı yaklaşık %60 artış yaşadı. Son yedi günlük fiyat performansı ise %25’lik yükselişe işaret ediyordu.

Son olarak Toncoin, 28 Kasım’da kripto piyasasında en çok işlem gören kripto paralardan bir tanesi oldu ve yatırımcıların altcoin’e olan güveninin arttığını ortaya koydu. Toncoin fiyatı %3,18 arttı. Yazım itibariyle 2,44 dolardan işlem görürken, işlem hacmi aynı anda %83,87 artarak 59,04 milyon dolara yükseldi.