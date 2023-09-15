Bitcoin (BTC), Nisan ayından bu yana geniş bir aralıkta sıkışıp kaldı ve bu da bir sonraki yön hareketi hakkında kararsızlığa işaret edebilir. Ayıların fiyatı aralığın desteğinin altına düşürme çabaları 11 Eylül’de boğalar tarafından engellendi. Ancak Bitcoin henüz kontrolden çıkmış değil.

Bitcoin Fiyat Analizi!

Bloomberg Intelligence’da sözleşmeli piyasa teknisyeni ve kripto piyasası analisti Jamie Coutts yaptığı açıklamada, sıkılaştırma döngüsü uzarsa ve “bunu işsizlikte artış ve bankacılık sektöründe daha fazla stres izlerse, o zaman biraz daha fazla acı yaşanabilir” dedi. Kripto para yatırımcıları da temkinli davrandı. Bitfinex raporu, kripto para sektörünün Ağustos ayında 55 milyar dolarlık sermaye çıkışına tanık olduğunu gösteriyor. Raporda, likiditedeki düşüşün münferit olayların piyasa hareketleri üzerinde daha büyük bir etkiye sahip olmasına neden olduğu belirtildi.

Bitcoin, 14 Eylül’de 20 günlük üstel hareketli ortalamanın 26.228 dolar üzerinde kırıldı ve kapandı. Bu da aşağı yönlü momentumun zayıfladığını gösteriyor. 20 günlük EMA düzleşiyor ve göreceli güç endeksi (RSI) orta noktaya yakın, bu da BTC/USDT paritesinin bir süre daha 24.800 ila 28.143 dolar aralığında sınırlı kalabileceğinin sinyalini verebilir. Ayılar geri dönüş yapmak istiyorsa fiyatı hızla 20 günlük EMA’nın altına çekmek zorunda kalabilir. Böyle bir hareket, daha yüksek seviyelerin satıldığını gösterebilir. Bu durum 24.800 dolarlık güçlü desteğin yeniden test edilmesine yol açabilir.

Ethereum (ETH) Fiyat Tahmini!

Ethereum (ETH) 11 Eylül’de 1.550 dolarlık desteğin altına düştü ancak ayılar bu gücün üzerine çıkamadı. Bu, daha düşük seviyelerde sağlam alımlara işaret ediyor Boğalar daha sonra 20 günlük EMA’ya 1.638 dolar ulaşan bir toparlanma başlattı. Bu seviyede boğalar ve ayılar arasında zorlu bir mücadeleye sahne olma ihtimali yüksek.

20 günlük EMA’nın üzerinde bir kırılma ve kapanış, birkaç agresif ayıyı tuzağa düşürebilir ve bu da kısa süreli bir sıkışmaya neden olabilir. Bu durum fiyatı 1.745 dolara çıkarabilir. Bunun yerine eğer fiyat 20 günlük EMA’dan düşerse, bu durum ayıların kontrolü elinde tuttuğunu gösterebilir. Satıcılar daha sonra ETH/USDT paritesi 1.550 doların altına düşürmek ve düşüş trendini sürdürmek için başka bir girişimde bulunacak.