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En büyük kripto para Bitcoin (BTC), dünyanın en büyük finans kurumlarından bazılarının ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) spot Bitcoin ETF’si için başvuru sırasına girmesiyle Mart ayından sonraki en güçlü haftalık kapanışına hazırlanıyor. Haftalık kapanış öncesi ise yatırımcıların gözü bugün saat 11.00’da vadesi dolacak olan Bitcoin opsiyonlarına çevrildi.

Bitcoin’in Dikkat Çeken Performansı

Hafta başında güçlü bir çıkış yapan Bitcoin, bir süredir 30 bin dolar civarında hareket ediyor. Fiyat verileri, yazım sırasında 583.11 milyar dolar piyasa değeri ile 30 bin 40 dolardan el değiştiren BTC‘nin haftalık bazda değerini yüzde 17,76 oranında artırdığı görülüyor.

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock‘ın SEC’e spot Bitcoin ETF‘i başvurusunda bulunarak kripto para piyasasına adım atması büyük bir coşkuya neden oldu. K33 Research’ün kıdemli analistlerinde Vetle Lunde, yayımladığı son yatırımcı notunda, “Spot Bitcoin ETF’sine çıkacak bir onay, finansal danışmanların Bitcoin’e maruz kalması önündeki engelleri azaltacağı için en büyük kripto paranın piyasa yapısını derinden etkileyecektir.” yazdı.

ARK Invest’in CEO’su ve baş yatırım sorumlusu Cathie Wood’da kısa süre önce şirketin Bitcoin fiyatı konusunda neden iyimser olduğunu ve neden 1 milyon dolarlık bir hedef belirlediğine dair bilgiler verdi. Wood, Bitcoin’in geleneksel finansal sistemle ilişkili karşı taraf riskini ele alma kabiliyeti nedeniyle deflasyonist bir ortamda bile daha iyi performans gösterme potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Bitcoin Opsiyonlarının Vadesi Bugün Doluyor

SEC‘in bu ayın başında dünyanın en büyük kripto para borsaları Binance ve Coinbase’e dava açmasının ardından Bitcoin fiyatı 24 bin 700 dolara kadar düşerek opsiyon piyasalarında düşüş trendini körüklese de en büyük kripto para hızla toparlandı.

Dünyanın en büyük kripto opsiyon borsası Deribit‘in verilere göre, şu anda Bitcoin opsiyonlarındaki put-to-call oranı 0,82 ve 415 milyon dolar değerindeki alım opsiyonlarının karşısında 300 milyon dolar değerindeki satım opsiyonu var. Bu alıcıların ağır bastığını gösteriyor. Özellikle Bitcoin’in sadece iki gün içinde yüzde 10 yükselmesi düşüş bekleyerek pozisyon olan yatırımcıları gafil avladığı için satım opsiyonlarının daha düşük olması beklenebilir. Örneğin Bitcoin fiyatının 23 Haziran’da TSİ 11.00’da 29 bin 800 dolar civarında kalması yalnızca 5 milyon dolar değerinde satım opsiyonu olacak. Bu fark, Bitcoin’i 28 bin dolar ya da 29 bin dolardan satma hakkının, en büyük kripto paranın vade sonunda bu fiyatın üzerinde işlem görmesi halinde geçersiz hale gelmesinden kaynaklanıyor.

Öte yandan, Bitcoin’de alım yönlü pozisyon olan yatırımcıların bugünkü vade sonunda 250 milyon dolar kar etmesi muhtemel görünüyor. BTC fiyat aralığına bağlı olarak opsiyon piyasalarındaki olası senaryolar şu şekilde: