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Bloomberg’in haberine göre Japonya’nın en büyük bankası Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), kendi Blockchain platformu Progmat aracılığıyla stablecoin ihraç etmeleri için küresel stablecoin ihraççılarıyla görüşmeler yapıyor.

MUFG Stablecoin Yasası Sonrası Harekete Geçti

Japonya‘da 1 Haziran itibaren yürürlüğe giren stablecoin yasası, ülkedeki lisans sahibi bankalarının, tröst şirketlerinin ve kayıtlı para transfer acentelerinin stablecoin çıkarmasına ve ihraç etmesine izin veriyor. Gelen bilgilere göre MUFG de ABD Doları gibi yabancı para birimleriyle bağlantılı stablecoin’lerin ihraç edilmesi için Blockchain platformu Progmat’ı kullanmaları şartıyla birden fazla tarafla görüşme halinde.

MUFG’nin Ürün Başkan Yardımcısı Tatsuya Saito, Bloomberg’e verdiği röportajda “İhraççılar ve kullanıcılar stablecoin kullanarak kendilerini güvende hissedebilirler, artık yasa yürürlükte.” dedi.

Stablecoin’ler kripto para sektöründe oldukça önemli bir role sahipler ve yatırımcılara yüksek volatiliteli coin’ler ve token‘lerle işlem yaparken fonlarını tutabilecekleri güvenli liman görevi görüyorlar. Genellikle ABD dolarına 1:1 oranında sabitlenerek sabit bir değeri korumak üzere tasarlanan stablecoinler, ağırlıklı olarak nakit ve tahvil gibi rezervlerle destekleniyor. Toplam piyasa değeri 1 trilyon doların hemen üzerinde olan kripto para piyasasında şu anda yaklaşık 130 milyar dolar değerinde stablecoin dolaşımda.

Öte yandan stablecoin’ler, bir süredir artan popülerliklerinden dolayı düzenleyicilerin incelemeleri altındalar ve Japonya’da daha fazla istikrar ve şeffaflık sağlamak amacıyla, tamamen itibari para ile desteklenen stablecoin’lerle ilgili para biriminde kullanımını teşvik etmek için yasa çıkardı.

Menkul Kıymet Token’lerinin İhracı için Progmat’ın Kullanılması Planlanıyor

Saito, Japon bankacılık devi MUFG’nin üçüncü taraflar için menkul kıymet token’leri ihraç etmek amacıyla Progmat‘in kullanılmasının da önünü açmayı düşündüklerini belirtti. Ayrıca henüz kendi stablecoin’inin piyasaya sürme planlarının olmadığını söyledi.

MUFG, şu an için Japon finans kurumları, eğlence şirketleri ve diğer sektörlerdeki şirketlerle stablecoin ihraç etmeleri için görüşmeler yapıyor. Saito, denizaşırı finans gruplarından şimdiden talepler geldiğini, Japonya’nın böylece stablecoin çıkarma merkezi olarak kendini kanıtlayabileceğini söyledi.

En büyük stablecoin olan Tether (USDT), stablecoin sektöründeki piyasa değerinin yüzde 60’ından fazlasını elinde tutuyor. İkinci sıradaki stablecoin ise Circle tarafından çıkarılan USD Coin‘dir (USDC). Token çıkaranlar, ülkede token’lerini oluşturmak için Japonya’nın mevzuata uymak zorunda.

Saito’ya göre, stablecoin’lerin ABD doları da dahil olmak üzere çeşitli para birimlerine dayanabilmesi ve düzenlemeler dahilinde faaliyet gösterebilmesi, uluslararası kullanım için token çıkarma imkanlarının önünü açıyor. Saito, bunun Japonya için önemli bir fırsat sunduğuna inanıyor.

Japonya, token listeleme ve vergilendirme gibi belirli kripto para düzenlemelerini gevşetmek için adımlar atmış olsa da, genel olarak sektörde katı düzenlemelere sahip. Ülke ayrıca kripto paralar için marj ticareti kurallarını da gevşetmeye çalışıyor.