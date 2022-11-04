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Kripto madencisi Marathon Digital, Ekim ayında Bitcoin hashrate oranını %84 artırdı ve ay boyunca 615 BTC’lik rekor bir madencilik gerçekleştirdi. Marathon Digital 32 Bin Bitcoin madencilik makinesini çevrimiçi hale getirerek hashrate’i %84 artırdı. Halka açık madencilik şirketinden yapılan bir basın açıklamasına göre, Ekim 2022 hem hashrate hem de BTC üretimi açısından firma tarihindeki en verimli ay oldu.

Hashrate Nedir?

Madencilik hashrate, Bitcoin blok zincirinde madencilik yapmak için kullanılabilecek bilgi işlem gücü kapasitesinin bir ölçüsü olarak bilinir. Saniye başına hash cinsinden ölçülür (ancak genellikle pratik ölçümlerde çok daha büyük birimler kullanılır).

Marathon bir süreden beri 32.000 madencilik makinesini kurulu halde çalışır hale getirmeyi bekliyordu. Ekim ayında, firma nihayet bu madencileri çevrimiçi hale getirdi ve toplam madencilik hashrate’lerine saniyede yaklaşık 3,2 exahash ekledi.

Bu, 30 Eylül’deki 3,8 EH/s’lik hashrate değerine kıyasla yaklaşık %84’lük bir artışı temsil ediyor. Bu artışın ardından, madencilik ekipmanlarından şu anda toplam 69.000 tanesi çevrimiçi durumda ve Bitcoin blok zincirinde 7 EH/s hızında madencilik yapıyor.

Şirket Rekor Kırdı

Madencilik şirketi aynı ay içinde toplam 615 BTC üretti ki bu rakam firmanın tek bir ay içinde elde ettiği en yüksek BTC miktarı oldu. Marathon, madencilik kapasitesinin önümüzdeki yıl daha da artmasını ve mevcut inşaat ve kurulum programlarına dayanarak 2023 mali yılının ortasında toplam 23 EH/s’ye ulaşmasını bekliyor.

Basın açıklamasına göre, Marathon’un daha önce satın alınan makinelerden oluşan birikimi çevrimiçi hale geldikçe, şirketin hashrate’inin yaklaşık %66’sının S19 XP’ler tarafından üretilmesi bekleniyor.

Kısa süre önce piyasaya sürülen S19 XP madencilik teçhizatı bir önceki modele göre %30 daha verimli; bu da Marathon’un bu makinelere sahip olmasıyla birlikte, firmanın sektördeki en verimli Bitcoin madencileri arasında yer alacağı anlamına geliyor.

Marathon Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Fred Thiel şu açıklamayı yaptı:

S19 XP’lerin teslim edilmeye başlanması ve yeni tesislerin yapım aşamasında olmasıyla birlikte, 2023 yılında saniyede 23 exahash değerine ulaşmak için son dönemde yakaladığımız ivmeyi sürdürme konusunda iyi bir konumda olduğumuza inanıyoruz.

Bitcoin ayı piyasası şu ana kadar madenciler için zor bir dönem oldu çünkü gelirleri, kriptonun mücadele eden fiyatı ve madencilik zorluğunu hızla artıran sürekli yükselen ağ hashrate’i nedeniyle azaldı. Cihazların aktif edilmesi ise madencilerin yakın gelecekte fiyatlarda bir artış beklediğinin göstergesi olarak yorumlanabilir. Bu yazının yazıldığı sırada Bitcoin’in fiyatı geçen hafta %1 düşüşle 20,2 bin dolar civarında seyrediyordu. Geçtiğimiz ay kripto %6 oranında değer kazandı.