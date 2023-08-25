Lider kripto para birimini ele alan analitik şirketi Glassnode ve Ark Invest, Bitcoin (BTC) adına kritik verileri açıkladı. Kripto para biriminin fiyat hareketini yakından ilgilendireceği belirtilen metrik ne anlama geliyor?

Bitcoin’de Yeni Metrik!

Zincir üstü ölçümler Bitcoin ağının dinamiklerini ve piyasa duyarlılığını anlamada çok önemli bir rol oynamaktadır. ARK Invest’in araştırma ortağı David Puell ve Glassnode’un baş analisti James Check’e göre bu yeni metriğe “Cointime Economics” adını vermek iddialarıyla gündeme geldi.

Ayrıca Puell Multiple’ın ünlü yaratıcısı Puell’in metrikleri tanıtma konusunda yeni değil. Öte yandan Check Glassnode platformunda metrik geliştirmeye yaptığı katkılarla da tanındı. Peki Cointime Ekonomisi tam olarak nedir? Ortak araştırma makalesine göre Cointime Economics, Bitcoin’in arz ve talebinin karşılanabilir bir ölçümü olarak hareket edecek. Metriği değerlendirirken Check ve Puell, mevcut bazı metriklerin dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

Bu ölçümler arasında Piyasa Değerinin Gerçekleşen Değere (MVRV) oranı, Bitcoin enflasyon oranı ve hacim ağırlıklı maliyet yer alıyor. Rapordaki bilgilere dayanarak, metriklerin bir kombinasyonu Bitcoin’in değerlemesini, etkinliğini ve ekonomik durumunu belirlemeye yardımcı olacak. Bu durum daha sonra, kripto para bloklarının tanıtılmasına yol açar. Makale terimi şu şekilde açıkladı:

Coinblock’lar, Bitcoin sayısının ve bu Bitcoin’in hareketsiz kaldığı süre boyunca üretilen blok sayısının ürünüdür.

Bitcoin’in ekonomisini, değerini veya ağ etkinliğini değerlendirmek için oluşturulan Coinblock’lar (CBD), yok edilen Coinblock’lar (CBD) ve depolanan Coinblock’lar (CBS) farklı roller oynayacaktır. CBD, Bitcoin hacminin zaman ağırlıklı cirosunu veya belirli bir dönemde taşınan Bitcoin sayısını, tutma süresini veya hareket etmeden önce tutulan süreyi ölçer.

Kripto Paralara Olası Etkisi!

Öte yandan Depolanan Coinblock’lar (CBS), toplam coinblock sayısını veya oluşturulan toplam coinblock’lar ile yok edilen toplam coinblock’lar arasındaki farkı temsil eder. CBS yedi günlük bir süre boyunca negatif olduğunda bu durum yok edilen coin bloklarının sayısının oluşturulan sayıyı aştığı anlamına gelir. Bu durum önemli sayıda eski madeni paranın kısa sürede hareket ettiğini gösteriyor.

CBS pozitif olduğunda, oluşturulan kripto para bloklarının yok edilen kripto para bloklarının sayısını aştığı anlamına gelir. Bu durumda, kısa bir süre içinde daha az sayıda eski kripto paranın hareket ettiği anlamına gelecektir. Son olarak Oluşturulan Coinblock’lar (CBC), kripto para hareketinden bağımsız olarak Bitcoin ağında oluşturulan toplam kripto para süresini temsil eder. Glassnode ve ARK Invest, tüm parametreleri birleştirerek 2017’de CBD’nin CBS’yi geride bıraktığında neler olduğunu değerlendirdi.