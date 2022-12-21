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Bitcoin İçin Şok Gelişme! Dev Kripto Para Şirketi İflasa Hazırlanıyor!

ABD'de halka arz olmuş en büyük kripto para madencilik şirketlerinden biri olan Core Scientific, iflas başvurunda bulunmaya hazırlanıyor. Şirketin elindeki BTC'leri satacağı yönündeki iddialar Bitcoin yatırımcılarını tedirgin etti.
10:01
21 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

CNBC’nin haberine göre, ABD’de halka arz olmuş en büyük kripto para madencilik şirketlerinden biri olan Core Scientific, iflas başvurunda bulunmaya hazırlanıyor. Kripto para madencilik şirketinin iflasına gerekçe olarak kripto paralardaki düşüş ve artan enerji maliyetleri gösteriliyor.

Bölüm 11 İflas Başvurusunda Bulunmaya Hazırlanıyor

ABD’de halka arz olmuş en büyük kripto para madencilik şirketlerinden biri olan Core Scientific‘in kripto para fiyatlarındaki düşüş ve mali durumunu sarsan artan enerji fiyatlarındaki artıştan dolayı Bölüm 11 iflas başvurusunda bulunmaya hazırlandığı bildirildi. CNBC’nin haberine göre, Core Scientific iflastan kaçınmak için geçen hafta kredi şirketi B. Riley’den 72 milyon dolarlık bir kredi almasına rağmen verimli çalışamadı ve yeniden yapılandırmaya odaklanma kararı aldı.

Şirket, bilançosunu yeniden yapılandırana kadar kripto para madenciliği yapmaya devam etmeyi planlıyor. Ancak bu durum Bitcoin yatırımcılarının tedirgin etmiş durumda. Yatırımcılar şirketin Bitcoin varlıklarını satması durumunda en büyük kripto para üzerinde ciddi bir satış baskısına neden olabileceğinden korkuyor.

Core Scientific’in piyasa değeri, halka arz olduğu 2021’in Temmuz ayında 4.3 milyar doları görmüştü. Piyasa değeri o zamandan beri sert şekilde düşen şirketin değeri Salı günü 78 milyon doları gördü. Şirketin hisse senedi fiyatı geçen yıl yüzde 98’den fazla düşerken, 20 Aralık’ta günü yüzde 3,07 yükselişle 0,21 dolardan kapattı.

Pozitif Ancak Yetersiz Gelir Akışı

Core Scientific’in durumunu bilen bir kaynağa göre şirketin gelir akışı hala pozitif. Ancak gelir akışı şirketin kripto para madencilik operasyonlarını yürütmek adına kiraladığı madencilik cihazlarına olan kredi borçlarını geri ödemek için yetersiz. Core Scientific, şirketin borcunun çoğunluğunu elinde tutan hisse sahipleri ile bir anlaşmaya varılana kadar tasfiye edilmeyecek ve faaliyetlerini normal şekilde sürdürecek.

Bitcoin, kayıtlara en sert kripto kışlarından birinin yaşandığı yıl olarak geçen 2022’de yüzde 60’ın üzerinde değer kaybetti. BTC‘deki değer kaybının yatırımcılarla birlikte madencileri sarsması, bir madenci kapitülasyonunun yaşanması üzerinde duruluyordu. Nitekim bir süredir Bitcoin madencilerinin ayı piyasasının pençe darbeleriyle karşı karşıya kaldığı görülüyor. Core Scientific bu kapitülasyon olayının en önemli örneklerinden biri. Öte yandan ayı piyasalarında madencilerin kapitülasyonu tipiktir ve dibe yakın olunduğu şeklinde yorumlanmaktadır.

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