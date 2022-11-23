Bitcoin fiyatı düştükçe firmalar zarar açıklamaya devam ediyor. Son gelen habere göre zarar 1.7 milyar dolar büyüklüğünde oldu.

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Kripto piyasasındaki yüksek dalgalanmayla birlikte, Bitcoin madencilik devi Core Scientific neredeyse iflas başvurusunda bulunmanın eşiğine geldi. ABD’de halka açık en büyük Bitcoin madencilik işletmesi olan Core Scientific Inc. yılın ilk dokuz ayında 1,7 milyar dolar zarar ettiğini bildirdi. Austin, Teksas merkezli işletme, düşük Bitcoin fiyatlarının madencilik gelirlerinin tüm zamanların en düşük seviyesine düşmesine neden olması nedeniyle en çok etkilenen madencilerden biri oldu.

Azalan Kâr Marjları

Yükselen enerji fiyatları ve artan madencilik rekabeti sonucunda kar marjları çöktü. Core Scientific ilk olarak Ekim ayında, toplamı 1 milyar doları aşan borcunu ödemek için daha fazla sermaye bulamazsa iflas ilan etmek zorunda kalabileceği uyarısında bulundu. Şirket üçüncü çeyrekte 434 milyon dolar zarar etti.

Geçen ay itibariyle şirket 32 milyon dolar nakit paraya sahipti. Kripto para biriminin fiyatının %60’ın üzerinde düşmesi ve ABD’deki sıcak hava dalgalarının elektrik giderlerini artırması nedeniyle ikinci çeyrekte Bitcoin varlıklarının çoğunu elden çıkardı.

Belirsiz Piyasa Dalgalanması

Sonuç olarak madenci, borç verenlerin kredilerini azaltması ve yatırımcıların dalgalı piyasadan çekilmesi nedeniyle hisse senedi satışı ve borç finansmanı yoluyla ek sermaye yaratmanın giderek zorlaştığını gördü. Şirketin hisse senetlerinin değeri bu yıl yaklaşık %99 oranında düşerek 16 sente kadar geriledi.

Core Scientific, Ekim ayında birkaç borç ödemesini kaçırdı çünkü mali rezervlerinin 2022’nin sonunda veya daha önce tükenmesini bekliyor. Büyük olasılıkla ilgili iflas prosedürleri kapsamında yardım arayabilir. Şirketin büyüklüğü göz önüne alındığında, iflasın madencilik sektörü üzerinde önemli bir etkisi olabilir.

Madenci, tüm Bitcoin ağını güvence altına almak için gereken bilgi işlem gücünün %10’undan fazlasına katkıda bulunmakta. Şirketin 243.000 sunucusunun %40’ından fazlası, Core Scientific’in kendi barındırma sitelerine sahip olmayan diğer önemli madenciler de dahil olmak üzere müşterilerine madencilik ekipmanlarını çalıştırmak için veri merkezi alanı ve ilgili hizmetleri sunduğu barındırma anlaşmalarının bir parçası. Şirketin üçüncü çeyrek raporuna göre, bazı müşteriler bu ay Core Scientific’e karşı dava açarak madenciyi ödemeleri yapmamak veya iade etmemekle suçladı.