Bitcoin, ETH, XRP ve ADA’yı Unutun! Terra Classic (LUNC) Fiyatı Uçtu! İşte Haftaya Bomba Gibi Başlayan 3 Altcoin!

Kripto para piyasası, piyasayı ileriye götürebilecek bir itici kuvvet bulunmaması nedeniyle negatif bir bölgede işlem görünüyor. Buna rağmen, piyasada geçtiğimiz haftalarda yaşanan kayda değer artışa istinaden yatırımcılar arasında da olumlu hava yaygınlaşmaya devam etti.

Kripto Paralarda Son Durum

Bitcoin, yazım saati itibariyle haftaya %0,41 düşüşle 37.297,73 dolarda başladı. son 24 saatteki piyasa hacmi %71,58 artışla 14,85 milyar dolara yükseldi. Bunun yanı sıra, kripto geçen hafta 38.000 dolar seviyesini 1 yıl sonunda aşmıştı ve bu durum piyasada olumlu bir havanın oluştuğuna gösterge kabul edildi.

Altcoin’lerin kralı Ethereum fiyatı %1,42 düşüşle 2.045,62 dolara kadar gerilerken, işlem hacmi %69,82 artışla 8,6 milyar dolar oldu. Öte yandan, geçtiğimiz hafta yaşanan tartışmalı olayların ardından BNB fiyatı düşüşünü sürdürdü. %1,8 düşüşle 228,91 dolara gerileyen fiyat yatırımcıyı tedirgin etmeye devam ediyor.

Yatırımcıların gözdesi XRP fiyatı ise %1,61 düşüşle 0,6101 dolardan alıcı buluyor. Yine ilk 10 altcoin arasında bulunan Cardano (ADA) fiyatı ise %0,67 düşüşle 0,3847 dolar seviyesine geldi.

Dogecoin fiyatı son 24 saatlik süreçte %2,31 oranında yükseldi ve 0,08048 dolardan işlem görüyor. Öte yandan, Shiba Inu fiyatı %0,72 artışla 0,00000835 dolarda alıcı buluyor. Pepe Coin fiyatı Pazartesi günü yazım saati itibariyle %1 oranında düştü ve 0,00000110 dolara geriledi.

Günün Kazandıran Altcoin’leri

Terra Classic piyasada yaşanan gerilemeye rağmen inanılmaz bir performans sergiliyor. LUNC fiyatı, Yazım saati itibariyle yaşadığı net artışla 0,000010100 dolara yükseldi ve yatırımcıların güvenini boşa çıkarmadı. LUNC fiyatındaki son kazançlar, bir zamanlar ortak kaderi paylaştığı token olan TerraClassicUSD (USTC) fiyatındaki yükselişten de kaynaklanıyor olabilir.

Axie Infinity de Pazartesi günü kripto varlık alanında görülen düşüş eğiliminin aksine bir hareket sergiledi. Yazım saatinde Axie Infinity fiyatı %6,13’lük yükselişle 7,10 dolar seviyesinde alıcı buluyordu ve son 24 saatte sahip olduğu hacim sıra dışı diye adlandırılabilecek %362,52 artışla 440,89 milyon dolara ulaştı. Özellikle, AXS fiyatı son 30 günlük süreçte yaklaşık olarak %47 arttı.

Oasis Network fiyatı, 27 Kasım pazartesi itibariyle %0,74 arttı ve 0,08215 dolardan işlem görmeye devam etti. Fiyatta yaşanan artış yatırımcıların ilgisinin arttığını ortaya çıkardı. Bunun yanı sıra, dün gerçekleşen işlemlerde hacmi de aynı dönemde %67,03’lük bir artışla 63,32 milyon dolara yükseldi. Ayrıca, ROSE fiyatı son 30 günde kripto para piyasasına uyum sağlayarak yaklaşık %64 oranında artış gösterdi.