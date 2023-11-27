Kripto Para

Bitcoin, ETH, XRP ve ADA’yı Unutun! Terra Classic (LUNC) Fiyatı Uçtu! İşte Haftaya Bomba Gibi Başlayan 3 Altcoin!

Özet

  • Bitcoin haftaya %0,41 düşüşle 37.297,73 dolar seviyesinde başladı.
  • BNB ve XRP fiyatında da yaşanan düşüşler yatırımcıları tedirgin etti.
  • Günün kazandıran altcoin'leri arasında Terra Classic (LUNC) ve Axie Infinity öne çıkıyor.
  • Piyasa Etkisi: Negatif
Alican Ülker
Alican Ülker

Kripto para piyasası, piyasayı ileriye götürebilecek bir itici kuvvet bulunmaması nedeniyle negatif  bir bölgede işlem görünüyor. Buna rağmen, piyasada geçtiğimiz haftalarda yaşanan kayda değer artışa istinaden yatırımcılar arasında da olumlu hava yaygınlaşmaya devam etti.

İçerikler
Kripto Paralarda Son DurumGünün Kazandıran Altcoin’leri

Kripto Paralarda Son Durum

Bitcoin, yazım saati itibariyle haftaya %0,41 düşüşle 37.297,73 dolarda başladı. son 24 saatteki piyasa hacmi %71,58 artışla 14,85 milyar dolara yükseldi. Bunun yanı sıra, kripto geçen hafta 38.000 dolar seviyesini 1 yıl sonunda aşmıştı ve bu durum piyasada olumlu bir havanın oluştuğuna gösterge kabul edildi.

Altcoin’lerin kralı Ethereum fiyatı %1,42 düşüşle 2.045,62 dolara kadar gerilerken, işlem hacmi %69,82 artışla 8,6 milyar dolar oldu. Öte yandan, geçtiğimiz hafta yaşanan tartışmalı olayların ardından BNB fiyatı düşüşünü sürdürdü. %1,8 düşüşle 228,91 dolara gerileyen fiyat yatırımcıyı tedirgin etmeye devam ediyor.

Yatırımcıların gözdesi XRP fiyatı ise %1,61 düşüşle 0,6101 dolardan alıcı buluyor. Yine ilk 10 altcoin arasında bulunan Cardano (ADA) fiyatı ise %0,67 düşüşle 0,3847 dolar seviyesine geldi.

 Dogecoin fiyatı son 24 saatlik süreçte %2,31 oranında yükseldi ve 0,08048 dolardan işlem görüyor. Öte yandan, Shiba Inu fiyatı %0,72 artışla 0,00000835 dolarda alıcı buluyor. Pepe Coin fiyatı Pazartesi günü yazım saati itibariyle %1 oranında düştü ve 0,00000110 dolara geriledi.

Günün Kazandıran Altcoin’leri

Terra Classic piyasada yaşanan gerilemeye rağmen inanılmaz bir performans sergiliyor. LUNC fiyatı, Yazım saati itibariyle yaşadığı net artışla 0,000010100 dolara yükseldi ve yatırımcıların güvenini boşa çıkarmadı. LUNC fiyatındaki son kazançlar, bir zamanlar ortak kaderi paylaştığı token olan TerraClassicUSD (USTC) fiyatındaki yükselişten de kaynaklanıyor olabilir.

Axie Infinity de Pazartesi günü kripto varlık alanında görülen düşüş eğiliminin aksine bir hareket sergiledi. Yazım saatinde Axie Infinity fiyatı %6,13’lük yükselişle 7,10 dolar seviyesinde alıcı buluyordu ve son 24 saatte sahip olduğu hacim sıra dışı diye adlandırılabilecek %362,52 artışla 440,89 milyon dolara ulaştı. Özellikle, AXS fiyatı son 30 günlük süreçte yaklaşık olarak %47 arttı.

Oasis Network fiyatı, 27 Kasım pazartesi itibariyle %0,74 arttı ve 0,08215 dolardan işlem görmeye devam etti. Fiyatta yaşanan artış yatırımcıların ilgisinin arttığını ortaya çıkardı. Bunun yanı sıra, dün gerçekleşen işlemlerde hacmi de aynı dönemde %67,03’lük bir artışla 63,32 milyon dolara yükseldi. Ayrıca, ROSE fiyatı son 30 günde kripto para piyasasına uyum sağlayarak yaklaşık %64 oranında artış gösterdi.

You Might Also Like

Popüler Analist Bu Altcoin İçin Net Konuştu! Daha Çok Parlayacak

18 Gelişme Önümüzdeki 7 Gün Kriptoyu Etkileyebilir

Yatırımcılarının Ceplerini Doldurma İhtimali Olan 3 Altcoin

Popüler Analist Net Konuştu! Bu 2 Altcoin Coşacak

UNI ve BLUR Biriktiren Balinalar Bu Altcoin’de Satışa Geçti

Bu Haberi Paylaş
Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Alican Ülker
By Alican Ülker
Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik mezunu olan Alican, otomasyon alanındaki 6 yıllık gelişimi sonrası 2020 yılında kripto paralara yönelmiş ve ardından NFT projelerinde görev almıştır. Çevrimiçi kripto medyacılığı alanında çalışmalarını CoinTürk'te sürdürmektedir.
Bir Önceki Yazı Dikkat! Binance Şimdi Duyurdu! Bu 4 Altcoin Delist Edilecek!
Bir Sonraki Yazı Cosmos Kurucusu Oylamanın Ardından Konuştu! Yeni Ağ Geliyor
Yorum Yazın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin’de Short Pozisyonu İçin Bekleyen Analistten Yeni BTC Tahmini
BITCOIN (BTC)
ChatGPT’den Cardano ve BorroeFinance Fiyat Tahminleri: Yatırım Seçimleri 
Sponsorlu Makale
Bitcoin İçin Sırada Ne Var? İşte En Büyük Kripto Para İçin Muhtemel 2 Senaryo!
BITCOIN (BTC)
Cosmos Kurucusu Oylamanın Ardından Konuştu! Yeni Ağ Geliyor
Altcoin
Lost your password?