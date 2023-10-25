Bitcoin Cash (BCH) Artar Mı? Güncel Altcoin Fiyat Tahminleri

BTC fiyatı 35.000 doları test ettikten sonra onu deviremediği için tekrar 34.500 dolara geriledi. Peki diğerleri? Bitcoin fiyatındaki volatilite artışı altcoinleri de olumlu etkiledi. Ayı piyasalarının sonunun geldiğine dair aşırı iyimserliğin ortasında iki katına çıkan kripto paralar gördük. Peki BCH Coin için tahminler ne yönde?

Bitcoin Cash (BCH)

Madenciler PoW tabanlı kripto paraların fiyatını yönlendirmede son derece güçlüdür. Son yükseliş başlamadan önce Dogecoin madencileri de fiyatı önemli ölçüde baskılıyordu. SOL, LINK gibi altcoinler yükselirken BCH fiyatını baskılayan da madenciler oldu.

IntoTheBlock grafiğine göre 29 Eylül tarihinde kümülatif bakiyesi 6,59 milyon olan madenciler bugün 5,81 milyona düştü. Bu da madencilerin piyasa hissiyatı toparlanırken devasa miktarda sayış yaptığını gösteriyor.

780 bin BCH satan madenciler orta ve uzun vadeli beklentilerini net biçimde ortaya koydu. Genel piyasa hissiyatındaki iyimserlik ve BTC fiyatının 17 aylık zirveyi aşmasına rağmen kıdemli BCH madencileri kar satışlarının daha mantıklı olduğunu düşünüyor.

BCH Coin Yorum

En büyük 20 kripto paranın fiyat performansının gerisinde kalan BCH Coin’in performansını madenciler belirleyecek. Eğer 200 milyon dolarlık satışın ardından borsalara transferleri durdururlarsa BTC rakibi altcoin de yükselişe başlayabilir.

Peki satışlar sürerken balinalar ne yapıyor? Aynı dönemde balinalar 10,2 milyon dolar değerinde birikim yaptı. Bu da madenci satışlarının daha çok küçük ölçekli cüzdanlara dağıldığını gösteriyor. Eğer balinalar küçük yatırımcılar gibi birikime hız verirse fiyatı 300 dolara ulaştığını görebiliriz. Nitekim normal şartlarda madenciler böylesine büyük bir arz boşalmasaydı muhtemelen bugün gördüğümüz fiyat 300 dolar seviyesinde olacaktı.

280 dolarlık direnç alanı zorlayıcı görünüyor ve ayılar fiyatı 200 dolara çekmek için çabalayacak. BTC fiyatının son 35.000 dolar testinden sonra düzeltme eğilimi göstermesi de genel piyasa hissiyatındaki desteğin zayıflayabileceğini söylüyor.

225 ve 200 dolar destekleriyle 280, 300 dolar dirençleri arasında yatırımcılar tercih yapacak. BCH Coin yazı hazırlandığı sırada tam ortada 250 dolar seviyesinde bulunuyor. BTC ise 34.591 dolardan alıcı buluyor. Gensler’ın yazı hazırlandığı sıradaki (şaşırtmayan, öncekilerle uyumlu) kripto karşıtı açıklamaları fiyatı bir miktar aşağı çekti.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.