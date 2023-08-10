Kripto para piyasaları gelecek enflasyon verisine odaklandı ve Bitcoin fiyatı tekrar düşüşe geçti. Ancak 29.500 dolarlık kritik eşiği korumaya çalışan fiyat önümüzdeki saatlere dair belirsiz bir görünüm sunuyor. Son 1 aydır gelen makro verilerin hatta Fed kararının bile fiyatlar üzerine ciddi sonuçları olmadığını gördük. Bugün istisna olur mu?

Bitcoin Yükselir Mi?

Bitcoin‘in 7 Ağustos’ta 28.701 dolardan toparlanması destek seviyesinden gelen talebi yansıtıyordu. Yatırımcılar yeni bir trend başlangıcını beklerken fiyat sığ aralıkta kalmaya devam etti. ARK Invest tarafından kısa süre önce yayınlanan bir raporda “Bitcoin’in volatilitesinin” 6 ayın en düşük seviyelerine gerilediği yazıyordu. Bu da bize yakında güçlü bir hareket başlayabileceğini söylüyor.

Tarih tekerrür ederse, Ağustos ve Eylül ayları, ortalama fiyat hareketleri sırasıyla %0,73 ve -5% olduğu için volatilite düşüşüne rağmen sıkıcı günler devam edebilir. Bitcoin için belirleyici olan şey 29.700 doların kalıcı olarak aşılıp aşılmayacağı. Bugün gelecek enflasyon verisinin önceki aya göre artması beklendiği için düşüş ihtimali son 24 saatte zaten fiyatlanmış olabilir.

Yüz milyonlarca dolarlık yeni açık pozisyon yön belli olmasa da sürpriz bir hareket görebileceğimizi söylüyor.

10 Ağustos Kripto Para Yorumları

Kısa vade belirsiz olsa da uzun vade cazip görünmeye devam ediyor. Galaxy Digital CEO’su Mike Novogratz, önümüzdeki aylarda ETF onayıyla piyasanın ihtiyacı olan fiyat katalizörüne ulaşacağını düşünüyor. Teknik cephede Bitcoin’in 28.861 dolar desteğinden gelen güçlü rahatlama rallisi, boğaların henüz pes etmediğini ve düşüşleri bir satın alma fırsatı olarak görmeye devam ettiklerini gösteriyor. Birçok uzman aşağıdaki destek ve direnç bölgelerinin fiyatın geleceğini belirleyeceği konusunda hemfikir.

8 Ağustos’ta 29.455 dolar olan 20 günlük üstel hareketli ortalama geri kazanıldı. Boğaların 29.951 dolarda olan 50 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) üzerinde kapanışlara net biçimde ihtiyacı var. Eğer bunu başarabilirlerse fiyat 31.800 ile 32.400 dolar arasındaki bölgeye hızla toparlanabilir.

Aksi senaryoda yön aşağı olursa 28.500 dolara kadar satışlar sürebilir. Bu durum 28.500 ile 30.500 dolar arasındaki sıkıcı alanda fiyatın uzun süre oyalanabileceğini gösterecek. Kripto paraların geneli de Bitcoin’in hareketine muhtemelen ayak uyduracaktır.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.