Yeni haftaya düşüş ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde de değer kaybetmeye devam ederek 30.000 dolar fiyat seviyelerine geriledi. Bitcoin’in dün akşam saatlerinde kısa bir süreliğine 30.000 doların altına gerilemesiyle birlikte çoğu altcoin de sabah saatlerinde değer kayıplarına hız kazandırdı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise 1,2 trilyon dolara geriledi.

Kripto Para Piyasası Düşüşte

Kripto para piyasası, geçen hafta 13 Temmuz’da Ripple davasında çıkan tarihi kararın ardından XRP öncülüğünde çarpıcı bir yükseliş yaşasa da yeni haftanın ilk günü itibarıyla yeniden düşüşe geçti. Dün akşam saatlerinde 29.600 dolar fiyat seviyelerine kadar gerileyen lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), kaydettiği son fiyat hareketleri ile birlikte 30.000 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin yeniden değer kayıplarına hız kazandırdı.

Ethereum (ETH), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %1’ün üzerinde bir değer kaybı kaydederek 1900 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başlarken kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise 1,2 trilyon dolara geriledi.

Ayrıca kripto para piyasasındaki volatilite de haftanın ilk gününe kıyasla artış gösterdi. Coinglass’ın paylaştığı güncel verilere göre kripto para piyasasında, son 24 saatte ortalama 120 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Kripto para piyasasının yeniden düşüş eğilimi göstermesi ve lider kripto para birimi Bitcoin‘in kısa bir süreliğine de olsa 30.000 dolar fiyat seviyelerinin altına gerilemesi ile birlikte gün içerisinde yüksek oranlarda değer kaybeden çok sayıda kripto para birimi oldu. Solana (SOL), Terra Classic (LUNC), Bitcoin Cash (BCH), Lido DAO ve Aave (AAVE) kaydettikleri son düşüşlerin ardından CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte yüzdelik olarak en çok değer kaybeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.

Öte yandan Chainlink (LINK), Sui (SUI), Gala (GALA), Optimism (OP) ve Flow (FLOW) ise düşüş eğiliminin aksine piyasadan pozitif ayrışarak kaydettikleri son değer artışlarının ardından CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte yüzdelik olarak en çok yükselen kripto para birimlerinin başında yer aldı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.