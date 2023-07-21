Güne düşüş ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 1 haftada %4,5’ten fazla değer kaybederek bir kez daha 30.000 doların altına geriledi. Chainlink (LINK), Maker (MKR) ve Stellar (XLM), gün içerisinde yüksek oranlarda değer artışları kaydetse de piyasa değeri yüksek çoğu kripto para birimi, BTC’nin 30.000 doların altına gerilemesi ile birlikte değer kayıplarına hız kazandırdı. Kripto endüstrisinin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,2 trilyon dolara geriledi.

Bitcoin (BTC), 30.000 Doların Altına Geriledi

Hafta içerisinde 29.000 dolar ile 30.200 dolar fiyat seviyelerinde konsolide olan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), güne düşüş ile başladı ve bir kez daha 30.000 doların altına geriledi. BTC‘deki son durumu değerlendiren on-chain analisti Willy Woo, lider kripto para birimi Bitcoin’deki konsolidasyonun yakın vadede sonlanabileceğini ve mevcut göstergelerin BTC adına yükselişe işaret ettiğini öne sürdü.

Öte yandan piyasa değeri yüksek çoğu kripto para birimi de Chainlink (LINK), Maker (MKR) ve Stellar’daki (XLM) yükselişlerin yanı sıra piyasa değeri yüksek çoğu kripto para birimi, Bitcoin’deki düşüş ile birlikte değer kayıplarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %1’e yakın bir değer kaybı ile 1900 doların altına geriledi.

Geçen hafta güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayan ve 0,87 dolar fiyat seviyelerine kadar yükselen XRP de gün içerisinde %0,3 gibi düşük oranlarda değer kayıpları kaydederek 0,8 dolar fiyat seviyelerinin altına geriledi ve 0,77 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Piyasa değeri yüksek çoğu kripto para biriminin gün içinde değer kaybetmeye devam etmesi, kripto para ekosisteminin toplam piyasa değerinde de düşüşe yol açtı. Kripto endüstrisinin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,2 trilyon dolara geriledi.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Lider kripto para birimi BTC’deki değer kaybı ve kripto para piyasasındaki düşüş eğiliminin yanı sıra piyasadan pozitif ayrışan ve gün içerisinde yüksek oranlarda değer artışları kaydetmeye devam eden kripto para birimleri de oldu. Son 24 saatte %15’i aşan yükselişler kaydeden Chainlink (LINK), Maker (MKR) ve Stellar (XLM) da piyasadan pozitif ayrıştı ve günün öne çıkan kripto para birimlerinin başında yer aldı.

Ayrıca geçen hafta görülen yüksek volatilitenin ardından kripto para piyasası, yeni haftanın ilk gününden bu yana nispeten daha yatay bir seyir izledi. Coinglass’ın verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 70 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.