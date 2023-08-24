Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), dün yükselişe geçerek 26.800 dolar seviyelerine yaklaşsa da gün içerisinde FED yetkililerinin faiz artırımlarının devam edebileceğinin sinyallerini vermesi ile birlikte yeniden düşüşe geçti ve 26.000 dolar seviyelerine geriledi. Piyasadaki son durumu değerlendiren kripto para analisti, yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret etti.

Lider Kripto Para Birimi Bitcoin (BTC), Yeniden Düşüşte

Dün gün içerisinde yükselişe geçen lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 26.800 dolar seviyelerine yaklaştı ve BTC’deki bu yükselişlerin etkisiyle kripto para piyasasındaki çoğu altcoin de bu süreçte değer artışlarına hız kazandırdı. Ancak gün içerisinde FED yetkililerinin gün içerisinde yaptıkları açıklamalarda faiz artırımlarının devam edebileceğinin sinyallerini vermesi, kripto para piyasasının yeniden düşüşe geçmesine neden oldu.

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), saatler içerisinde kaydettiği değer kayıpları ile birlikte 26.100 dolar seviyelerinin altına geriledi ve 26.070 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Ethereum (ETH), 1650 dolar seviyelerinin altına geriledi. Kripto endüstrisinin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,05 trilyon dolar seviyelerine geri çekildi.

Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti

Bitcoin‘deki yön belirsizliği devam ederken kripto para analisti Michael Van de Poppe, Twitter hesabından yaptığı bir dizi paylaşım ile kripto para piyasasındaki son durumu değerlendirdi ve lider kripto para birimi BTC adına yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret etti. Piyasadaki son yükselişe dikkat çeken analist, BTC’nin emtialar ile birlikte hareket ettiğini ve Gümüşün de kaydettiği son yükselişler ile yeniden Temmuz ayında işlem gördüğü fiyat seviyelerine ulaştığını ifade etti.

Öte yandan kripto para analisti Michael Van de Poppe, olası yükseliş senaryolarına da değindi. Analist, lider kripto para birimi Bitcoin’in 24.000 dolar ile 25.000 dolar fiyat seviyeleri arasına gerilemesi durumunda yeni bir fırsat sunabileceğini ve yeniden yükselişlerin başlayabileceğini öne sürdü.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.