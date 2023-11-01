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Bitcoin’de (BTC) Yatırımcıların Beklediği O Sinyal Sonunda Yandı!

Özet

  • Kripto analisti Dave the Wave'in analizi Bitcoin'in aylık MACD göstergesinin sıfır çizgisini geçerek boğa sinyali verdiğini gösteriyor.
  • Bu durum Bitcoin için olası bir fiyat rallisinin güçlü bir işareti olarak kabul edilmektedir.
  • Dahası farklı kaynaklardan gelen tahminler BTC'nin 2025'e kadar 150 bin dolara kadar yükselebileceğini gösteriyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
10:45
1 Kasım 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Yakından takip edilen kripto para analisti Dave the Wave‘in yaptığı son analiz, Bitcoin (BTC) aylık zaman dilimindeki Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) göstergesinin sıfır çizgisini geçerek yükseliş aşamasına doğru potansiyel bir giriş sinyali verdiğini bildirdi. Bu değişim yatırımcıların, meraklıların ve analistlerin dikkatini çekti çünkü en büyük kripto para için potansiyel bir fiyat rallisinin güçlü bir sinyalini sunuyor.

MACD Göstergesi ve Bitcoin

MACD, bir varlığın fiyatının iki hareketli ortalaması, tipik olarak 12 günlük ve 26 günlük üssel hareketli ortalamalar arasındaki ilişkiyi gösteren, trendi takip eden bir momentum göstergesidir. MACD sıfır çizgisinin üzerine çıktığında, genellikle bir yükseliş işareti olarak yorumlanır ve varlığın fiyatının yakın gelecekte yukarı yönde hareket edebileceğini gösterir.

Son grafik, Bitcoin‘in MACD’sinin artık bu önemli eşiğin üzerine çıktığını gösteriyor. Böyle bir hareket tarihsel olarak her zaman fiyat rallilerinden önce gelmiştir ve birçok teknik analist tarafından olumlu bir işaret olarak görülmektedir.

Bitcoin’e Yönelik Son Yükseliş Tahminleri

Kısa bir süre önce küresel varlık yönetimi şirketi Bernstein, Bitcoin’in potansiyel performansına yönelik güvenini dile getirerek kripto kralının fiyatının 2025 ortasına kadar 150 bin dolara yükseleceği öngörüsünde bulundu. Bitcoin’in şu anki işlem fiyatı olan 34 bin 400 dolar göz önüne alındığında bu, mevcut seviyelerden yüzde 336’lık etkileyici bir artışa karşılık geliyor. Projeksiyon, Bitcoin’in fiyatı ile fiyat-marjinal maliyet arasındaki tarihsel ilişkiye dayanıyor. Geçmiş veriler, Bitcoin’in fiyatının nadiren marjinal maliyetinin altına düştüğünü ve bu metriğin kripto kralının değeri için destekleyici bir “taban” görevi görebileceğini gösteriyor.

Dahası kripto hizmet sağlayıcısı Matrixport, BlackRock’ın spot Bitcoin ETF’sine yeşil ışık yakılması halinde Bitcoin’in 42 bin dolar ile 56 bin dolar aralığına yükselebileceğini öne sürdü. Bu tahmin, 24 milyar dolara yaklaşan potansiyel sermaye girişlerine dayanıyor.

Bankacılık devi Standard Chartered ise Bitcoin için 2024 sonu tahminini paylaştı. Standard Chartered, daha önceki 100 bin dolar tahminini 120 bin dolara revize ederek kripto para piyasasının esnekliğine ve potansiyeline olan güvenin arttığını vurguladı.

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