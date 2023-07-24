Kripto para piyasası, kritik Fed haftasına düşüşle başladı. Hafta sonunda 30 bin 300 dolara kadar çıkan Bitcoin‘in (BTC) bu fiyat hareketi birçok altcoin’i yukarı yönde hareketlendirse de yükseliş kısa ömürlü oldu ve yerini düşüşe bıraktı. Peki Fed ne yapacak, bu kararın kripto para piyasasına etkisi ne olabilir gelin bu sorularının yanıtını vermeye çalıştığımız yazımıza geçelim.

Fed Faiz Artıracak mı?

Reuters’in anketine katılan 106 ekonomistin tamamına göre Fed 26 Temmuz’da açıklayacağı faiz kararında gösterge faizi 25 baz puan artırarak yüzde 5,25 ile yüzde 5,50 aralığına yükseltecek ve çoğunluk hala bu artırımın mevcut sıkılaştırma döngüsünün son artırımı olacağını söylüyor.

Mayıs ayında yüzde 4,0 olan manşet Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Haziran ayında yüzde 3,0’e gerilemesiyle enflasyonun düştüğü yorumlarının yapılmasına neden olurken Wall Street‘teki pek çok gözlemci enflasyonun yakında kontrol altına alınabileceği sonucuna vardı. Bazıları faiz indiriminin yıl sonuna kadar gerçekleşebileceği yönündeki görüş beyan etmeye başladı

Mevcut tartışma, “dezenflasyonun” devam etmesini sağlamak için daha fazla faiz artışına ihtiyaç olup olmadığı ya da daha fazlasını yapmanın ekonomiye gereksiz yere zarar verip vermeyeceği yönünde olsa da enflasyonun seyri değişmiş değil ve Fed Başkanı Jerome Powell ve diğer merkez bankası yetkilileri, geçen ayki politika toplantısında faiz artırımlarına ara verme kararı almalarına rağmen daha fazla artırımın geleceğini söylediler.

Öte yandan faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı görüşü güç kazanıyor gibi görünüyor. 13-18 Temmuz tarihleri arasında yapılan ankete katılanlar arasında geçen ay yüzde 78 olan Mart 2024’e kadar en az bir faiz indirimi bekleyenlerin oranı geçen ay yüzde 55’e düştü. NatWest Markets ABD faizleri stratejisti Jan Nevruzi, “Fed için yumuşak TÜFE baskısına rağmen Temmuz ayında hala bir artış bekliyoruz. Enflasyondaki güçsüzlüğün devam etmesini umarken, politika oluşturma açısından buna güvenmek akıllıca değil. Geçmişte gördüğümüz gibi acele edip enflasyonla mücadelenin kazanıldığını söylemek istemiyoruz.” dedi.

Ekonomistler ve finans piyasası yatırımcıları hala Fed ile aynı görüşte değil gibi görünüyor. Fed’in politika belirleyici Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin en son “dot-plot” tahminleri, gösterge gecelik faiz oranının yüzde 5,50 ile yüzde 5,75 ile zirve yapacağını gösteriyor, ancak Reuters’ın anketine katılan 106 ekonomistin sadece 19’u bu aralığa ulaşacağını tahmin ediyor.

Nitekim ekonomistler hala enflasyonun yeterince hızlı düşmeyebileceğinden endişe ediyor. Reuters’in anketindeki ek bir soruya yanıt veren 29 katılımcıdan 20’si, gıda ve enerji fiyatlarının görmezden gelindiği çekirdek enflasyonun yıl sonuna kadar ya çok az düşeceğini ya da mevcut yüzde 5’in biraz altındaki seviyelerde kalacağını söylediler.

Fed, Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksi‘nde (PCE) ölçülen enflasyon için koyduğu hedef yüzde 2,0. Endeks Mayıs ayında yüzde 3,8 olarak gerçekleşti. Reuters’ın anketine katılanların büyük çoğunluğu enflasyon göstergelerinin (TÜFE, çekirdek TÜFE, PCE ve çekirdek PCE) hiçbirinin en erken 2025 yılına kadar yüzde 2’ye ulaşmasını beklemiyorlar. BMO Capital Markets baş ekonomisti Doug Porter, “Son rakamlar cesaret verici olsa da, kolay baz etkileri artık geride kaldığı için gerçek savaş şimdi başlıyor.” dedi ve enflasyonun Haziran’da bu kadar düşmesinin kısmen geçen yılın aynı döneminde bu kadar yüksek olmasından kaynaklandığını belirtti.

Fed’in tarihteki en agresif faiz artırım sürecini başlatmasından bu yana geçen bir yılı aşkın süre içinde ekonominin güçlü ve işsizliğin tarihi düşük seviyelerde kalması Analistleri ve yatırımcıları defalarca yanılttı.

Bitcoin ve Altcoinler’de Son Durum

Bitcoin ve altcoinler, kritik Fed haftasına düşüşle başladı. CoinMarketCap’in (CMC) verilerine göre BTC, son 24 saatte yüzde 0,56 düşüşle 29 bin 793 dolardan işlem görüyor. En büyük altcin Ethereum (ETH) ise aynı zaman diliminde yüzde 0,33 düşüşle bin 871 dolardan el değiştiriyor.

CMC’nin günün en çok değer kaybeden altcoinler listesinde ilk sırada yüzde 7,11 düşüşle 2,85 dolardan işlem gören Synthetix (SNX), ikinci sırada yüzde 6,08 düşüşle bin 43 dolardan işlem gören Maker (MKR) ve üçüncü sırada yüzde 5,68 düşüşle 67,09 dolardan işlem gören Compound‘un (COMP) yer aldığı görülüyor.

Piyasa analistleri ve uzmanları, küresel piyasalarla birlikte kripto para piyasasının 25 baz puan faiz artırımını çoktan fiyatladığını belirtirken, asıl önemli olanın Powell’ın vereceği mesajlar olacağını belirtiyorlar.