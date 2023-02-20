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Geçen hafta güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayan ve 25.000 dolar fiyat seviyelerine ulaşan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), yeni haftaya düşük oranlı değer kayıpları ile başladı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1.700 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), geçen hafta ortalama %15’lik bir değer artışı kaydetmesinin ardından hafta başında düşük oranlı değer kayıpları kaydetti ve 23.800 dolar ile 25.000 dolar fiyat seviyeleri arasında konsolide olmaya başladı. Kripto para piyasasındaki volatilite, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde önemli ölçüde düştü. Coinglass verilerine göre kripto para piyasasında, son 24 saatte ortalama 130 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu. Öte yandan Ethereum (ETH) ise kaydettiği son fiyat hareketlerinin ardından 1.700 dolar seviyelerinden işlem görmeye başlarken, kripto para piyasasının toplam değeri ise gün içindeki düşüşün ardından 1,13 trilyon dolar seviyelerinden 1,12 trilyon dolar seviyelerine geriledi. Ancak piyasadaki durgunluğa karşın gün içerisinde yüksek oranlarda değer artışı kaydeden kripto varlıklar da oldu.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek ilk 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlı değer artışı kaydeden ilk üç kripto para birimleri CFX, STX ve NEO olurken, en yüksek oranlı değer kaybı kaydeden kripto para birimleri ise FIL, AGIX ve ve LDO oldu. Öte yandan piyasanın haftaya durgun başlamasına karşın, yatırımcı duyarlılığını ölçmeye yarayan “Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi” de yapılan son ölçümlerin ardından 58 bölgesinde ölçümlendi.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.