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Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son aylarda oldukça volatil bir fiyat ile yatırımcılara tahmin edilmesi güç bir performans sergiledi. 30.000 dolara kadar ivmelenen BTC, şu sıralar ise 29.000 dolar bandından işlem görüyor. Uzmanlar ise özellikle bugün gelecek verilerin BTC fiyatı için ciddi bir hareketlilik sağlayabileceğini öngörüyor.

BTC İçin Kritik Gün

Ünlü kripto para analisti Michael van de Poppe, bugün yayınladığı bir gönderisinde de duruma değindi. Poppe, BTC’nin devamlı olarak aynı seviyelerde gidip geldiğini ve 28.900 doların önemli bir destek olduğunu ima etti. Poppe’ye göre fiyatın 28.900 dolar desteğinde tutunması, 30.500 dolar seviyesine gidecek bir yükselişin kapılarını aralayabilir. Peki Poppe’nin özellikle 5 Mayıs tarihine vurgu yapmasının sebebi ne?

ABD’den gelecek olan işsizlik verileri, kesinlikle bugüne damga vurabilir. Gün içerisinde açıklanacak olan ABD İşsizlik Oranı, daha önce %3,5 seviyesindeydi. Bugün açıklanacak verilere yönelik uzmanların ortak kanaati ise %3,6’lık bir dilim. Buna ek olarak yine gün içerisinde Ortalama Saatlik Kazanç verisi de açıklanacak. İşsizlik Oranı kadar önemli bir diğer veri varsa o da Tarım Dışı İstihdam olarak görülüyor ve beklenti 180.000 iken önceki verinin 236.000 olduğu biliniyor. Bütün bu verilerin ışığında BTC fiyatında gün içerisinde ciddi fiyat hareketleri görülebilir. Peki bunlar BTC fiyatı üzerinde nasıl bir etki sergileyebilir?

ABD’den Gelecek Veriler Neden Önemli?

Özellikle son dönemdeki trendlere bakıldığında BTC’nin DXY endeksi ile ters orantılı olduğu görülebilir. Bu sebeple işsizlik verilerinin beklentinin altında kalması aslında DXY için iyi, BTC için kötü olma potansiyeli taşıyor. Bunun yanı sıra Tarım Dışı İstihdam verisinin beklentinin üzerinde gelmesi ise ABD’de ekonomik toparlanmaya işaret edecektir. Bu da tabii ki ABD doları için, BTC için son dönemdeki korelasyondan dolayı kötü olabilir.

Şu an ciddi bir bankacılık krizi yaşanan ABD için düşük enflasyon ve istihdam verileri, BTC gibi riskli varlıklar adına olumlu bir hava yaratabilir. BTC’nin 30.000 dolar seviyesinin üzerine adım atması ve burada tutunması ise yavaşlayan altcoin rallisinin ateşini körükleyebilir. ABD doları ise şu an için günlük yükselişini sürdürüyor ve bu durum BTC için olumsuz bir hava yaratıyor.