X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!


Bitcoin’in (BTC) Her Adımını Bilen Analistten “12.000 Dolar” Yanıtı

Bitcoin'in her adımını bilen analist olarak gösterilen Peter Brandt, en büyük kripto paranın 2011'den bu yana yüzde 80'e varan dördüncü düzeltmesini kaydetme yolunda olabileceğini iddia etti.
13:30
5 Haziran 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin‘in her adımını bilen analist olarak gösterilen Peter Brandt, en büyük kripto para biriminin 2011’den bu yana yüzde 80’e varan dördüncü düzeltmesini kaydetme yolunda olabileceğini iddia etti.

Bitcoin’de 12 Bin Dolar Beklentisi

Peter Brandt, anonim kripto para trader’ı ve analisti olan Cheds’in BTC‘nin 12 bin dolara düşebileceğini tahmin ettiği bir tweet’ine fiyat grafiği ile yanıt verdi. Brandt, Cheds’in işaret ettiği senaryonun gerçekleşmesi halinden Bitcoin fiyatının tarihinde ilk kez, bir düzeltme döneminde bir önceki tüm zamanların en yüksek seviyesinin (ATH) altına ineceğini belirtti.

Deneyimli analistin 2010 yılından bu yana Bitcoin’in geçtiği düzeltmeleri yansıtan fiyat grafiğine bakıldığında, düzeltmelerin sürekli olarak bir önceki tüm zamanların en yüksek seviyesinin üzerinde sona erdiği görülüyor. Analiste göre bu, mevcut düzeltmede artık dibin geldiği ya da dibe çok yaklaşıldığı anlamına geliyor olabilir. En büyük kripto para biriminde bir önceki tüm zamanların en yüksek seviyesi, 2017-2020 yılları arasındaki boğa döneminde Bitfinex borasında 19 bin 666 dolarla kaydedilmişti.

Haftaya güçlü bir başlangıç yapan Bitcoin, haftanın sonuna gelinirken kazanımlarının çoğunu kaybetmiş durumda. En büyük kripto para birimi, yükseliş momentumunu kaybetmesinin ardından art arda onuncu haftayı kırmızı bir mumla kaydetmeye oldukça yakın görünüyor.

“Fırtına Değil Kasırga Geliyor”

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) agresif faiz adımları karşısında büyümenin yavaşlamasına ilişkin endişeler, piyasalarda ciddi durgunluk korkularını harekete geçirirken, kripto para piyasası da olumlu hareketler sergilemiyor.  “Fırtına değil kasırga” diyerek yatırımcıyı uyaran JPMorgan Chase CEO’su Jamie Dimon, “Kendinizi hazırlasanız iyi olur. Şu anda hava biraz güneşli, işler iyi gidiyor, herkes Fed’in bunu halledebileceğini düşünüyor. O kasırga tam orada, yolun aşağısında, bize doğru geliyor” ifadeleri ile dikkat çeken bir çıkış yapmıştı.

Son günlerde Bitcoin fiyatı için 20 bin dolar altını işaret eden tahminlerin sayısı hızla artmış durumda. Varlık yöneticisi Guggenheim’ın Baş Yatırım Sorumlusu Scott Minerd, geçen hafta Bitcoin fiyatının 8 bin dolara kadar düşebileceğini tahmininde bulundu. Bloomberg Intelligence kıdemli emtia stratejisti Mike McGlone’a göre Fed’in faizleri yükseltmesi Bitcoin için en önemli ters rüzgar.

En büyük kripto para birimi Bitcoin, yedi ay önce ulaşılan 69 bin 44 dolarlık rekor seviyesinden bu yana yüzde 56,92 değer kaybetti ve yazım sırasında 29 bin 696 dolardan işlem görüyor..

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kripto Para Çeşitleri! Hangi Tip Kripto Paraya Yatırım Yapılmalı?
Kripto Para Çeşitleri! Hangi Tip Kripto Paraya Yatırım Yapılmalı?
AZUKİ Neden Düştü? ZAGABOND Dolandırıcı mı?
AZUKİ Neden Düştü? ZAGABOND Dolandırıcı mı?
Aylar Önce Terra UST Kurucusunu Böyle Uyardı! Umursanmadı!
Aylar Önce Terra UST Kurucusunu Böyle Uyardı! Umursanmadı!
Terra UST Çöküşünden Çıkarılacak Dersler!
Terra UST Çöküşünden Çıkarılacak Dersler!
Kripto Para Psikolojisi! Altcoin, Bitcoin Oynamak!
Kripto Para Psikolojisi! Altcoin, Bitcoin Oynamak!
Kapalı Kapılar Ardında: “Sevgili Bitcoin CEO’su, Lütfen PoS’a Geçer Misin?”
Kapalı Kapılar Ardında: “Sevgili Bitcoin CEO’su, Lütfen PoS’a Geçer Misin?”
Müzik NFT Platformları: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
Müzik NFT Platformları: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
NFT ve Metaverse Karşıtlarının Argümanları!
NFT ve Metaverse Karşıtlarının Argümanları!
İlgili Yazılar
Bitcoin’de Alttan Alta Alımlar Sürüyor: Tarihi Korkuya Rağmen Rekor Kırıldı!
Bitcoin’de Alttan Alta Alımlar Sürüyor: Tarihi Korkuya Rağmen Rekor Kırıldı!
Bitcoin’de Beklenen Sinyal Geldi: Bu Kategorideki Yatırımcılar Teslim Olmaya Başladı!
Bitcoin’de Beklenen Sinyal Geldi: Bu Kategorideki Yatırımcılar Teslim Olmaya Başladı!
Bloomberg Analistinden Kritik Bitcoin Yorumu: Haziran, Temmuz!
Bloomberg Analistinden Kritik Bitcoin Yorumu: Haziran, Temmuz!
Kıdemli Analist Uyarıyor: Bitcoin Fiyatına Dikkat!
Kıdemli Analist Uyarıyor: Bitcoin Fiyatına Dikkat!
Santiment 2 Kritik Veriyi Açıkladı: Bitcoin’de Düşüş Derinleşecek mi?
Santiment 2 Kritik Veriyi Açıkladı: Bitcoin’de Düşüş Derinleşecek mi?
Analist, Bitcoin’deki Yükselişin Sürmesi için Kritik Seviyeleri İşaretledi
Analist, Bitcoin’deki Yükselişin Sürmesi için Kritik Seviyeleri İşaretledi
SON DAKİKA: Merakla Bekleniyordu! Bitcoin ve Altcoin’ler İçin Kritik Veri Açıklandı!
SON DAKİKA: Merakla Bekleniyordu! Bitcoin ve Altcoin’ler İçin Kritik Veri Açıklandı!
Tesla 10 Bin Kişiyi İşten Çıkarıyor: Fed’in Para Politikası Bitcoin İçin Tehdit mi?
Tesla 10 Bin Kişiyi İşten Çıkarıyor: Fed’in Para Politikası Bitcoin İçin Tehdit mi?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Popüler NFT Coin’inde 3. Hack Şaşkınlığı! 360 Bin Dolar Kayıp
NFT Alırken Nelere Dikkat Etmeli? Doğru NFT Projesi Nasıl Seçilir?
Pixelmon NFT’leri Geri mi Dönüyor?
Eurovision Galibi Kalush’un Çiftte NFT Zaferi!
Son Teknik Analizler
Cardano Fiyat Analizi: Bu Seviyenin Geçilmesi ADA’ya Ralli Getirebilir!
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Ripple (XRP) Grafik! Fiyat Tahminleri!
Teknik Analiz: Bitcoin'de (BTC) Bu Seviye Kritik Öneme Sahip! İşte Destek ve Direnç Seviyeleri
Teknik Analiz: Bitcoin’de (BTC) Bu Seviye Kritik Öneme Sahip! İşte Destek ve Direnç Seviyeleri
Bitcoin, Ethereum ve Ripple (XRP) Fiyat Tahminleri!
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Köprüsü! Bankacılık Devinden Önemli Kripto Para Adımı!
Sadece LUNA ve UST Değil! 28 Milyar Dolar Daha Eridi!
WhaleStats Açıkladı: Ethereum Balinaları Chainlink (LINK) ve Bu 3 DeFi Altcoin'ini Biriktiriyor
WhaleStats Açıkladı: Ethereum Balinaları Chainlink (LINK) ve Bu 3 DeFi Altcoin’ini Biriktiriyor
IMF Raporunda “DeFi” Vurgusu: Potansiyel Fayda ve Riskler!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022