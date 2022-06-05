Bitcoin'in her adımını bilen analist olarak gösterilen Peter Brandt, en büyük kripto paranın 2011'den bu yana yüzde 80'e varan dördüncü düzeltmesini kaydetme yolunda olabileceğini iddia etti.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin‘in her adımını bilen analist olarak gösterilen Peter Brandt, en büyük kripto para biriminin 2011’den bu yana yüzde 80’e varan dördüncü düzeltmesini kaydetme yolunda olabileceğini iddia etti.

Bitcoin’de 12 Bin Dolar Beklentisi

Peter Brandt, anonim kripto para trader’ı ve analisti olan Cheds’in BTC‘nin 12 bin dolara düşebileceğini tahmin ettiği bir tweet’ine fiyat grafiği ile yanıt verdi. Brandt, Cheds’in işaret ettiği senaryonun gerçekleşmesi halinden Bitcoin fiyatının tarihinde ilk kez, bir düzeltme döneminde bir önceki tüm zamanların en yüksek seviyesinin (ATH) altına ineceğini belirtti.

Deneyimli analistin 2010 yılından bu yana Bitcoin’in geçtiği düzeltmeleri yansıtan fiyat grafiğine bakıldığında, düzeltmelerin sürekli olarak bir önceki tüm zamanların en yüksek seviyesinin üzerinde sona erdiği görülüyor. Analiste göre bu, mevcut düzeltmede artık dibin geldiği ya da dibe çok yaklaşıldığı anlamına geliyor olabilir. En büyük kripto para biriminde bir önceki tüm zamanların en yüksek seviyesi, 2017-2020 yılları arasındaki boğa döneminde Bitfinex borasında 19 bin 666 dolarla kaydedilmişti.

Haftaya güçlü bir başlangıç yapan Bitcoin, haftanın sonuna gelinirken kazanımlarının çoğunu kaybetmiş durumda. En büyük kripto para birimi, yükseliş momentumunu kaybetmesinin ardından art arda onuncu haftayı kırmızı bir mumla kaydetmeye oldukça yakın görünüyor.

“Fırtına Değil Kasırga Geliyor”

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) agresif faiz adımları karşısında büyümenin yavaşlamasına ilişkin endişeler, piyasalarda ciddi durgunluk korkularını harekete geçirirken, kripto para piyasası da olumlu hareketler sergilemiyor. “Fırtına değil kasırga” diyerek yatırımcıyı uyaran JPMorgan Chase CEO’su Jamie Dimon, “Kendinizi hazırlasanız iyi olur. Şu anda hava biraz güneşli, işler iyi gidiyor, herkes Fed’in bunu halledebileceğini düşünüyor. O kasırga tam orada, yolun aşağısında, bize doğru geliyor” ifadeleri ile dikkat çeken bir çıkış yapmıştı.

Son günlerde Bitcoin fiyatı için 20 bin dolar altını işaret eden tahminlerin sayısı hızla artmış durumda. Varlık yöneticisi Guggenheim’ın Baş Yatırım Sorumlusu Scott Minerd, geçen hafta Bitcoin fiyatının 8 bin dolara kadar düşebileceğini tahmininde bulundu. Bloomberg Intelligence kıdemli emtia stratejisti Mike McGlone’a göre Fed’in faizleri yükseltmesi Bitcoin için en önemli ters rüzgar.

En büyük kripto para birimi Bitcoin, yedi ay önce ulaşılan 69 bin 44 dolarlık rekor seviyesinden bu yana yüzde 56,92 değer kaybetti ve yazım sırasında 29 bin 696 dolardan işlem görüyor..