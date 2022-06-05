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Hukuk Profesörü Yanıtladı: Terra CEO’su ABD’de Yargılanacak mı?

Terra (LUNA) krizinin yankıları sürerken, gözler hukukçulara çevrildi. Küresel çapta bir kaosa neden olan Terra kabusu, birçok ülkede yatırımcılara darbe vurdu. 
13:00
5 Haziran 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika
Terra (LUNA) krizinin yankıları sürerken, gözler hukukçulara çevrildi. Küresel çapta bir kaosa neden olan Terra kabusu, birçok ülkede yatırımcılara darbe vurdu.

”Somut Kanıt ve Uzun Bir Süreç Gerekiyor”

Hukuk uzmanlarına göre, Terraform CEO’su Do Kwon, Terra (LUNA) ve stablecoin Terrausd’nin (UST) çöküşü nedeniyle ABD’de yargılanmayacak. Hukukçulara göre, kripto para yatırımcıları tarafından açılan bireysel davalar dışında ABD hükümeti tarafından dava açılması söz konusu olamaz. Terra (LUNA) ve Terrausd’nin (UST)  çöküşü, küresel çapta büyük bir krizi neden oldu. Yüzbinlerce yatırımcı, parasını kaybederken, intiharlar yaşandı. Do Kwon’un bu süreçten Güney Kore dışındaki ülkelerde sorumlu tutulup tutulamayacağı ise merak konusu oldu.
CNBC’nin Perşembe günü bildirdiğine göre, George Washington Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde profesör olarak görev yapan Randall Eliason, ABD’de Kwon’a cezai kovuşturma açılmasının muhtemel olmadığını açıkladı. Eliason, daha önce Adalat Bakanlığı’nda 12 yıl savcı olarak görev yaptı. Akademisyen, savcıların bu süreçte suç teşkil eden davranışları kanıtlaması gerektiğini vurgulayarak, Güney Kore’deki soruşturmanın önemine dikkat çekti.

Bireysel Davalar, Açılabilir

Hukuk uzmanı, sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesi için olaya dair bir çok belgenin incelenip özellikle hem şirket alışanları hem de yatırımcıları kapsayan bir soruşturmanın gerekli olduğunu vurguladı. Terra krizi içn özel bir soruşturma ve hukuk ekibinin kurulması ise büyük önem arz ediyor. Eski bir federal savcı ve avukat olan Renato Mariotti, savcıların iddiaları kanıtlamaları gerektiğini vurguladı ve “e-postaların, resmi açıklamaların, tweetlerin ve diğer belgelerin incelenmesi gerektiğini” belirtti. Eliason, Theranos krizi  ve eski CEO Elizabeth Holmes örneğini verdi. Yatırımcılarını dolandıran şirketin davası uzun yıllar sürmüştü. Ancak, gerçek sonunda ortaya çıkmıştı.
Hukukçulara göre, ceza davalarından farklı olarak, bu tür davalarda delillerin üstünlüğü ilkesi vardır. İddiaların, hukuk önünde kanıtlanması gerekiyor. Eliason’a göre, sıklıkla, bu tür davalarda,  hukuki, düzenleyici ve idari çözümler olur ve cezai değildir. Hukuk davaları, kripto para yatırımcılarından gelen davaları içerebilir. Güney Kore’de, Kwon, şirketi Terraform Labs ve şirketin kurucu ortağı aleyhine bir toplu dava açıldı. ABD’de, Kwon’un zaten ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile başı belada. CEO, bu yılın başlarında birkaç mahkeme celbi atlattı ve düzenleyiciye karşı bir dava açtı.

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