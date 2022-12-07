Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Bitcoin (BTC) Fiyatında Bu Gelişmeler Kritik! Fiyat Yönü Değişebilir!

Kripto para piyasalarına yaşanan bu yeni gelişmeler Bitcoin (BTC) fiyatında önemli bir etki uyandırabilir! İşte ayrıntılar!
23:00
7 Aralık 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin’in (BTC) fiyatı 7 Kasım’da düşüşe geçti ve 16.900 dolarlık önemli bir destek seviyesinin altına indi. Yukarı yönlü trend çizgisinin bu şekilde ihlal edilmesi, Bitcoin üzerindeki satış baskısını artırarak 16.500 dolar kadar bir düşüşe yol açtı. Bu gelişmenin etkilerini anlamak için piyasanın temellerini göz önünde bulundurmak önemli. Şimdi piyasanın temellerine hızlıca bir göz atalım.

Bitcoin Madenciliği Tasarısı

Paraguay yasama organı, ülkede kripto para madenciliğini düzenleyecek bir yasa tasarısını onaylamadı. Devlet Başkanı Mario Abdo Bentez, Temsilciler Meclisi tarafından arşivlenen yasayı veto etti. İndirimli elektrik fiyatları sunarak kripto para madenciliğini teşvik etmeyi amaçlayan tasarı, gerekli sayının beş eksiğiyle 36 oy aldı.

Paraguay’da kripto para madenciliğinin faydaları, Bitcoin gibi kripto para birimlerinin volatilitesi ve kripto para ile ilgili faaliyetleri çevreleyen düzenleme eksikliğinin FTX’in çöküşü gibi olaylara nasıl katkıda bulunduğu tartışıldı. Geri adımın en büyük etkisi, madencilerin ülkenin indirimli elektriğini kullanamayacak olmaları. Bu haber BTC/USD fiyatı için pek iyi olmadı.

Sınır Ötesi Ödeme

Bir Bitcoin ödeme ağı olan Strike, resmi olarak Afrika’ya geldi ve kullanıcıların “Küresel Olarak Gönder” seçeneği aracılığıyla ülkeye anında ve indirimli para göndermelerine olanak tanıdı. Bu gelişme şimdilik Gana, Kenya ve Nijerya’daki tüm Amerikan Strike kullanıcıları tarafından kullanılabilecek.

Strike 6 Aralık’ta yaptığı açıklamada bu özelliğin Afrikalı Bitcoin şirketi Bitnob ile işbirliği içinde geliştirildiğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Strike uygulaması kullanıcıları Afrikalı bir alıcıya anında para gönderebilecek. Alıcı daha sonra parayı kendi para birimi cinsinden alacak ve banka, mobil para ya da Bitnob hesabına yatıracak. Strike ve Bitnob yerel finans kurumlarını, Bitcoin’in ucuz ve hızlı ödeme için yer paylaşım protokolü olan küresel Lighting ağına bağlayarak iki kıta arasında köprü kuruyor.

BTC Fiyat Analizi

Bitcoin’in mevcut fiyatı 16.856 dolar ve 24 saatlik işlem hacmi 21 milyar dolar. BTC fiyatı bugün lider akıllı sözleşme platformu olan Ethereum ile birlikte %1 oranının biraz üzerinde düştü. ABD doları göz önüne alındığında BTC/USD paritesi, şu anda direnç bölgesi olarak belirtilen 16.900 dolarlık destek seviyesinin altına gerilediği öne sürüldü. Bu senaryoda BTC’nin bir sonraki destek seviyesi olan 16.500 dolara hatta 16.000 dolar seviyesine kadar gerileyebileceğini belirtti. Varsayımın aksine 16.900 doların üzerinde bir yükseliş, BTC fiyatını 17.200 dolara veya 17.350 dolara çıkarabileceği iddia ediliyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
İlgili Yazılar
Bitcoin ve Ethereum Grafikleri Konuşuyor! Kritik Direnç Destek Bölgesi!
Bitcoin ve Ethereum Grafikleri Konuşuyor! Kritik Direnç Destek Bölgesi!
İki Analist Bitcoin’de Bu Metriklere Dikkat Çekti! Ralli Başlatabilir!
İki Analist Bitcoin’de Bu Metriklere Dikkat Çekti! Ralli Başlatabilir!
Bitcoin (BTC) ve Ethereum’da (ETH) Son Durum! Beklenen Ralli Gelecek Mi?
Bitcoin (BTC) ve Ethereum’da (ETH) Son Durum! Beklenen Ralli Gelecek Mi?
Analist Bitcoin’de Dip Seviyeyi Açıklayarak Bu Metriği İşaret Etti!
Analist Bitcoin’de Dip Seviyeyi Açıklayarak Bu Metriği İşaret Etti!
Ayı Piyasası Ne Zaman Bitecek? 2011, 2015 ve 2018 Detaylı İnceleme!
Ayı Piyasası Ne Zaman Bitecek? 2011, 2015 ve 2018 Detaylı İnceleme!
Dünyaca Ünlü Analist Açıkladı: Bu Seviye Korunursa Bitcoin’de Hedef 18300 Dolar!
Dünyaca Ünlü Analist Açıkladı: Bu Seviye Korunursa Bitcoin’de Hedef 18300 Dolar!
Bu Değer Düşüş Sinyali Veriyor: Bitcoin Delta Değeri Nedir? 
Bu Değer Düşüş Sinyali Veriyor: Bitcoin Delta Değeri Nedir? 
Akın Akın Geri Dönüyor! Bitcoin’de Hangi Değer Yüzde 44 Arttı?
Akın Akın Geri Dönüyor! Bitcoin’de Hangi Değer Yüzde 44 Arttı?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Aralık Ayında Popüler Altcoin Düşmeye Devam Edecek!
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Cardano (ADA) Yatırımcıları Ağır Kayıplarla Karşı Karşıya! Kritik Seviyeye Dikkat!
Bitcoin İçin İlk Yaşandı: Hiç Yaşanmamış Bir Seviye Kendini Gösterdi!
“Dünya Kupası Rallisi” Yapan Chiliz’de (CHZ) Bu 2 Seviyeye Dikkat!
Güncel NFT Haberleri
Bir Dönemin Efsanesiydi, Kripto Para Desteği Kazandı! Hedefte Bu 2 Altcoin Var!
Bu 6 Altcoin Uzun Vadede En İyi NFT Token Yatırımı Olabilir!
Kripto Para Projesinden Teknoloji Devi Apple’a Komisyon Resti!
Büyük Açıklama Geldi! Bu Proje Tüm NFT Piyasasını Ayağa Kaldırabilir!
Kripto Para Dolandırıcılarına Dikkat! Bu Etkinliği Gözlerine Kestirdiler!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Büyük DeFi Depremi! Kripto Şirketi Boyun Eğdi!
DeFi Krallarından Biri Müjdeyi Verdi! Bu Altcoine Dikkat!
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022