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Bitcoin’in (BTC) fiyatı 7 Kasım’da düşüşe geçti ve 16.900 dolarlık önemli bir destek seviyesinin altına indi. Yukarı yönlü trend çizgisinin bu şekilde ihlal edilmesi, Bitcoin üzerindeki satış baskısını artırarak 16.500 dolar kadar bir düşüşe yol açtı. Bu gelişmenin etkilerini anlamak için piyasanın temellerini göz önünde bulundurmak önemli. Şimdi piyasanın temellerine hızlıca bir göz atalım.

Bitcoin Madenciliği Tasarısı

Paraguay yasama organı, ülkede kripto para madenciliğini düzenleyecek bir yasa tasarısını onaylamadı. Devlet Başkanı Mario Abdo Bentez, Temsilciler Meclisi tarafından arşivlenen yasayı veto etti. İndirimli elektrik fiyatları sunarak kripto para madenciliğini teşvik etmeyi amaçlayan tasarı, gerekli sayının beş eksiğiyle 36 oy aldı.

Paraguay’da kripto para madenciliğinin faydaları, Bitcoin gibi kripto para birimlerinin volatilitesi ve kripto para ile ilgili faaliyetleri çevreleyen düzenleme eksikliğinin FTX’in çöküşü gibi olaylara nasıl katkıda bulunduğu tartışıldı. Geri adımın en büyük etkisi, madencilerin ülkenin indirimli elektriğini kullanamayacak olmaları. Bu haber BTC/USD fiyatı için pek iyi olmadı.

Sınır Ötesi Ödeme

Bir Bitcoin ödeme ağı olan Strike, resmi olarak Afrika’ya geldi ve kullanıcıların “Küresel Olarak Gönder” seçeneği aracılığıyla ülkeye anında ve indirimli para göndermelerine olanak tanıdı. Bu gelişme şimdilik Gana, Kenya ve Nijerya’daki tüm Amerikan Strike kullanıcıları tarafından kullanılabilecek.

Strike 6 Aralık’ta yaptığı açıklamada bu özelliğin Afrikalı Bitcoin şirketi Bitnob ile işbirliği içinde geliştirildiğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Strike uygulaması kullanıcıları Afrikalı bir alıcıya anında para gönderebilecek. Alıcı daha sonra parayı kendi para birimi cinsinden alacak ve banka, mobil para ya da Bitnob hesabına yatıracak. Strike ve Bitnob yerel finans kurumlarını, Bitcoin’in ucuz ve hızlı ödeme için yer paylaşım protokolü olan küresel Lighting ağına bağlayarak iki kıta arasında köprü kuruyor.

BTC Fiyat Analizi

Bitcoin’in mevcut fiyatı 16.856 dolar ve 24 saatlik işlem hacmi 21 milyar dolar. BTC fiyatı bugün lider akıllı sözleşme platformu olan Ethereum ile birlikte %1 oranının biraz üzerinde düştü. ABD doları göz önüne alındığında BTC/USD paritesi, şu anda direnç bölgesi olarak belirtilen 16.900 dolarlık destek seviyesinin altına gerilediği öne sürüldü. Bu senaryoda BTC’nin bir sonraki destek seviyesi olan 16.500 dolara hatta 16.000 dolar seviyesine kadar gerileyebileceğini belirtti. Varsayımın aksine 16.900 doların üzerinde bir yükseliş, BTC fiyatını 17.200 dolara veya 17.350 dolara çıkarabileceği iddia ediliyor.