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Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) çok oynak bir yıl geçirdi ve fiyat hareketleri hala tam olarak bitmiş sayılmaz. BTC’nin bu yılki performansına güvenerek kredi çeken bir Reddit kullanıcıs ise bu oynaklıktan memnun gibi gözüküyor. 59.000 dolar değerinde yani an itibarıyla 1,5 milyon TL üzerinde kredi çeken kullanıcı, hepsi ile kripto para yatırımı yaptı. Peki son durumu ne?

Kredi İle Kripto Para Yatırımı

Reddit’in r/CryptoCurrency kanalındaki bir kullanıcı, yaklaşık %25 yani 19.500 dolar kazanç elde ettiğini aktardı. Toplamda üç kredi çeken ve toplam miktarı 59.000 dolara denk gelen bu yatırımın kazançlı olması ise sevindirici haber. Son 18 aydır BTC alımlarını devam ettiren “Vaginosis-Psychosis” isimli kullanıcı, şu an 2,65 BTC sahibi olduğunu aktardı. Bu da yaklaşık olarak 80.400 dolara tekabül ediyor. BTC’nin 2025’in ilk aylarında 100.000 dolara kadar çıkacağını düşünen analist, bundan inanılmaz bir kazanç elde etmeyi planlıyor.

30 Haziran tarihinde yeni bir gönderi yayınlayan yatırımcı, tam olarak neler yaptığını aktardı. Tartışmalı yatırımcı, ilk olarak Şubat ve Haziran 2022 dönemlerinde 15.000 dolar ve 20.000 dolarlık krediler çekti. Bunların yıllık faizi %6 ve %4,9 olarak açıklanırken aylık ödemelerinin 225 ve 326 dolar olduğu belirtildi. Üçüncü kredi ise 24.000 dolar değerinde olup bu yılın Haziran ayında çekildi. Bunun sabit faizi %8 iken aylık ödemesi 405 dolar olarak açıklandı.

BTC Yatırımı, Kazanç Sağladı

Reddit kullanıcısı geçen Mayıs ayında, 15.000 dolarlık kredisini kapattığını ve diğer krediye de 3.500 dolar ödediğini belirtti. Buradaki plan ise en güncel krediyi ödemek ve bunun sebebi yüksek faiz gibi görünüyor. Ortalama 24.000 dolardan BTC alımı yapabildiğini belirten yatırımcı, 22.264 dolardan da alım yaptığını ancak ortalamasının arttığını aktardı.

Reddit kullanıcısı satış planını ise BTC fiyatı 100.000 doları görünce düşünecek. 18 aylık sürede BTC’nin 100.000 doları görmesini beklemediğini ve bunun devamına yönelik umutları olduğunu belirten analist, uzun vadeli plan yapmışa benziyor.

Birçok diğer kullanıcı ise kendisini daha krediyi çekmeden uyarmış ve aşağıdaki gibi yorumlarda bulunmuş:

“Kripto para yatırımı yapmak için kredi çekmek korku hikayesi gibi gözüküyor”

Yatırımcı ise şu an için yatırımının keyfini sürüyor gibi duruyor.