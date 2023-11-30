BITCOIN (BTC)

Bitcoin Boğaları Tuzağa Düşebilir! Analistten Yaklaşan Düşüş Uyarısı!

Özet

  • Kripto para analisti Credible Crypto, Bitcoin'in yükselişe geçebileceğini ve ardından geri çekilme yaşayabileceğini öne sürdü.
  • Analist, BTC'nin kısa süreli sıkışmanın ardından 38.000 dolara yükselmesinin bir sonucu olarak yaklaşan bir düşüşe işaret etti.
  • Long pozisyonlardaki artışın, yatırımcıların paniğe kapılması ve tasfiye edilmesi nedeniyle BTC'nin geri çekilmesine yol açabileceğini belirten analist, bu durumun fiyatın hızla düşmesine neden olabileceğini öngördü.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Piyasaların yakından takip edilen bir kripto para analisti Bitcoin‘in (BTC), sonunda geri çekilmeden önce BTC boğalarını yukarıya doğru bir ralli ile tuzağa düşürmeye hazırlandığını öne sürdü.

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“Bitcoin’de Gerçek Düşüş Zamanı”BTC’de Gerileme Olacak Mı?

“Bitcoin’de Gerçek Düşüş Zamanı”

Yeni yaptığı açıklamalarında Credible Crypto takma adlı kripto para analisti sosyal medya platformu X’teki takipçilerine, lider kripto para biriminin ortaya çıkmadan önce başka bir yükseliş yaşaması durumunda şaşırmayacağını belirtti. Kıdemli analist açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

İlk başta reddedildik ama gerçek düşüş başlamadan önce bir kez daha yukarı çıkıp eşit seviyelere çıkmamızı görmek sürpriz olmaz.

Credible Crypto, beraberindeki bir video güncellemesinde duruşunu daha da açıklayarak yatırımcıların kısa süreli sıkışmalardan kaynaklanmayan BTC yükselişlerini izlemeleri gerektiğini öne sürdü. Analiste göre, piyasa değerine göre en büyük kripto para biriminin son zamanlarda 38.000 dolara yükselmesi, o zamandan bu yana sona eren kısa süreli sıkışmanın sonucuydu ve yaklaşan bir düşüş için zemin hazırladı. Uzman isim açıklamalarında şunları söyledi:

Bu yukarı yönlü hareketlerde görmek istediğimiz şey, daha ciddiye alabileceğimiz bir şey, kısa süreli sıkışmalar değil, daha çok yukarı yönlü spot odaklı hareketler. Bu tür bir momentum elde etmek için şortların kapanmaya zorlanmasını gerektirmeyen yukarı doğru hareket ediyor.

BTC’de Gerileme Olacak Mı?

Analist daha sonra, Long pozisyonları olan yatırımcıların paniğe kapılması ve tasfiye edilmesi nedeniyle BTC’nin eninde sonunda ivme kaybedeceğini ve geri düşeceğini öngördüğünü vurguladı. Kıdemli analist açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Long zamandır ilk kez açık pozisyonlarda dip seviyelerimizden önemli bir artış yaşadık. En son bu tür bir yükseliş yaşadık, ne oldu? Aşağı doğru bir sıkışma gördük… Yani, yükselişte açık pozisyonlarda yine bir artış var, bu da esasen analistlerin long atlaması ile oluyor… Bunun anlamı, eğer BTC’nin fiyatı geri çekilmeye zorlanabilirse… muhtemelen bu long pozisyonlardan bazılarının paniğe kapılıp kapanmaya başladığını göreceğiz ve bu da fiyatın daha da hızlı düşmesine neden olacak.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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