Bitcoin Boğaları Tuzağa Düşebilir! Analistten Yaklaşan Düşüş Uyarısı!

Piyasaların yakından takip edilen bir kripto para analisti Bitcoin‘in (BTC), sonunda geri çekilmeden önce BTC boğalarını yukarıya doğru bir ralli ile tuzağa düşürmeye hazırlandığını öne sürdü.

“Bitcoin’de Gerçek Düşüş Zamanı”

Yeni yaptığı açıklamalarında Credible Crypto takma adlı kripto para analisti sosyal medya platformu X’teki takipçilerine, lider kripto para biriminin ortaya çıkmadan önce başka bir yükseliş yaşaması durumunda şaşırmayacağını belirtti. Kıdemli analist açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

İlk başta reddedildik ama gerçek düşüş başlamadan önce bir kez daha yukarı çıkıp eşit seviyelere çıkmamızı görmek sürpriz olmaz.

Credible Crypto, beraberindeki bir video güncellemesinde duruşunu daha da açıklayarak yatırımcıların kısa süreli sıkışmalardan kaynaklanmayan BTC yükselişlerini izlemeleri gerektiğini öne sürdü. Analiste göre, piyasa değerine göre en büyük kripto para biriminin son zamanlarda 38.000 dolara yükselmesi, o zamandan bu yana sona eren kısa süreli sıkışmanın sonucuydu ve yaklaşan bir düşüş için zemin hazırladı. Uzman isim açıklamalarında şunları söyledi:

Bu yukarı yönlü hareketlerde görmek istediğimiz şey, daha ciddiye alabileceğimiz bir şey, kısa süreli sıkışmalar değil, daha çok yukarı yönlü spot odaklı hareketler. Bu tür bir momentum elde etmek için şortların kapanmaya zorlanmasını gerektirmeyen yukarı doğru hareket ediyor.

BTC’de Gerileme Olacak Mı?

Analist daha sonra, Long pozisyonları olan yatırımcıların paniğe kapılması ve tasfiye edilmesi nedeniyle BTC’nin eninde sonunda ivme kaybedeceğini ve geri düşeceğini öngördüğünü vurguladı. Kıdemli analist açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: