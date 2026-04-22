Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)Kripto Para

Bitcoin 78.200 doları aştı, iki kritik dirençle karşı karşıya

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin 78.200 dolar direncini test ederken sıkışma sona eriyor.
  • Aktif yatırımcıların maliyet seviyesi ve kısa vadeli fiyat algısı gündemde.
  • Fiyat 79.200 doların üzerine çıkarsa yükseliş ivmesi güçlenebilir.
  • 📌 Karar bölgesinde $BTC yatırımcıları, volatil hareketlere hazırlıklı olmalı.
Bitcoin, yaklaşık 75 gündür yatay seyreden bir sürecin ardından önemli iki zincir üstü direnç seviyesini test ediyor. Şubat başında 60.000 dolara kadar gerileyen fiyat, son günlerde yükselişle birlikte 78.000 doların üzerine çıktı. Bu kritik noktada öne çıkan iki gösterge, yatırımcıların davranışlarına dair ipuçları sunuyor.

İçindekiler
1 True Market Mean ve mevcut piyasa dengesi
2 Kısa vadeli yatırımcıların ortalama alış seviyesi
3 Piyasada yön arayışı sürüyor

True Market Mean ve mevcut piyasa dengesi

İlk dikkat çeken metrik, 78.200 dolarda bulunan True Market Mean. Bu gösterge, aktif olarak işlem gören tüm bitcoinlerin ortalama alım maliyetini ortaya koyuyor. Hesaplama sırasında kaybolan, uzun süre işlem görmeyen ya da ekonomik olarak hareketsiz olan coin’ler dışarıda bırakılıyor. Bu sayede gerçek piyasa katılımcılarının toplam maliyeti daha net bir biçimde ölçülüyor.

Checkonchain platformunun izlediği True Market Mean, piyasadaki gerçek satış baskısı için hassas bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Çünkü burada, piyasada aktif biçimde yer alan yatırımcıların maliyetlerinin yoğunlaştığı seviye öne çıkıyor.

Kısa vadeli yatırımcıların ortalama alış seviyesi

Diğer önemli gösterge ise Short-Term Holder Realized Price (STHRP) adı verilen kısa vadeli yatırımcıların ortalama giriş fiyatı. Şu anda bu seviye 79.200 dolar olarak hesaplanıyor. STHRP, bitcoin’lerini 155 günün altında tutan yatırımcıların ortalama alım maliyetini yansıtıyor.

Genellikle bu grup, fiyat dalgalanmalarına karşı daha hassas ve hızlı tepki verme eğiliminde oluyor. Mevcut spot fiyat ise STHRP’nin altında seyrediyor, bu da kısa vadeli yatırımcıların halen kısmi zararda olduğu anlamına geliyor. Bitcoin, bu seviyeyi en son yıl başında 98.000 dolara yaklaştığında test etmiş ancak aşamamıştı.

Piyasada yön arayışı sürüyor

Uzmanlara göre, Bitcoin’in güncel fiyatla bu iki direnç bölgesinin üzerine çıkarak burada kalıcılık sağlaması durumunda, hem True Market Mean hem de STHRP seviyesi destek konumuna geçebilir. Böyle bir senaryo, piyasanın yukarı yönlü ivmesini güçlendirebilir.

Öte yandan, eğer fiyat bu bölgelerde tutunamazsa, Bitcoin’deki yatay hareketin bir süre daha sürmesi ve aşağı yönlü yeni bir denge arayışının başlaması gündeme gelebilir.

True Market Mean’in kayıp ya da hareketsiz coin’leri dışarıda bıraktığı ve yalnızca aktif katılımcıların maliyetine odaklandığı, dolayısıyla satış baskısının gerçekte nerelerde yoğunlaştığını daha iyi gösterdiği aktarılıyor.

Dolayısıyla piyasadaki mevcut hareketlilik, kısa ve orta vadeli yatırımcılar için önemli bir dönemece işaret ediyor. Özellikle fiyat hareketlerinin hızlandığı bu günlerde strateji değişimleri ve volatilite dikkat çekiyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu Haberi Paylaş
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Volo Protocol’da 3,5 milyon dolarlık kritik siber saldırı paniği
Bir Sonraki Yazı KelpDAO saldırısı sonrası 211 milyon dolarlık BTC alımı piyasayı hareketlendirdi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Lost your password?