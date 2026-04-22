Bitcoin 78.200 doları aştı, iki kritik dirençle karşı karşıya

Bitcoin, yaklaşık 75 gündür yatay seyreden bir sürecin ardından önemli iki zincir üstü direnç seviyesini test ediyor. Şubat başında 60.000 dolara kadar gerileyen fiyat, son günlerde yükselişle birlikte 78.000 doların üzerine çıktı. Bu kritik noktada öne çıkan iki gösterge, yatırımcıların davranışlarına dair ipuçları sunuyor.

True Market Mean ve mevcut piyasa dengesi

İlk dikkat çeken metrik, 78.200 dolarda bulunan True Market Mean. Bu gösterge, aktif olarak işlem gören tüm bitcoinlerin ortalama alım maliyetini ortaya koyuyor. Hesaplama sırasında kaybolan, uzun süre işlem görmeyen ya da ekonomik olarak hareketsiz olan coin’ler dışarıda bırakılıyor. Bu sayede gerçek piyasa katılımcılarının toplam maliyeti daha net bir biçimde ölçülüyor.

Checkonchain platformunun izlediği True Market Mean, piyasadaki gerçek satış baskısı için hassas bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Çünkü burada, piyasada aktif biçimde yer alan yatırımcıların maliyetlerinin yoğunlaştığı seviye öne çıkıyor.

Kısa vadeli yatırımcıların ortalama alış seviyesi

Diğer önemli gösterge ise Short-Term Holder Realized Price (STHRP) adı verilen kısa vadeli yatırımcıların ortalama giriş fiyatı. Şu anda bu seviye 79.200 dolar olarak hesaplanıyor. STHRP, bitcoin’lerini 155 günün altında tutan yatırımcıların ortalama alım maliyetini yansıtıyor.

Genellikle bu grup, fiyat dalgalanmalarına karşı daha hassas ve hızlı tepki verme eğiliminde oluyor. Mevcut spot fiyat ise STHRP’nin altında seyrediyor, bu da kısa vadeli yatırımcıların halen kısmi zararda olduğu anlamına geliyor. Bitcoin, bu seviyeyi en son yıl başında 98.000 dolara yaklaştığında test etmiş ancak aşamamıştı.

Piyasada yön arayışı sürüyor

Uzmanlara göre, Bitcoin’in güncel fiyatla bu iki direnç bölgesinin üzerine çıkarak burada kalıcılık sağlaması durumunda, hem True Market Mean hem de STHRP seviyesi destek konumuna geçebilir. Böyle bir senaryo, piyasanın yukarı yönlü ivmesini güçlendirebilir.

Öte yandan, eğer fiyat bu bölgelerde tutunamazsa, Bitcoin’deki yatay hareketin bir süre daha sürmesi ve aşağı yönlü yeni bir denge arayışının başlaması gündeme gelebilir.

True Market Mean’in kayıp ya da hareketsiz coin’leri dışarıda bıraktığı ve yalnızca aktif katılımcıların maliyetine odaklandığı, dolayısıyla satış baskısının gerçekte nerelerde yoğunlaştığını daha iyi gösterdiği aktarılıyor.

Dolayısıyla piyasadaki mevcut hareketlilik, kısa ve orta vadeli yatırımcılar için önemli bir dönemece işaret ediyor. Özellikle fiyat hareketlerinin hızlandığı bu günlerde strateji değişimleri ve volatilite dikkat çekiyor.