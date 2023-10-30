  Birleşik Krallık Kripto Para ve Stablecoin Yönetmeliği için Nihai Önerilerini Sundu!

Birleşik Krallık hükümeti kripto paralar ve stablecoin’ler için uyulanacak nihai önerileri yayımladı. Hükümetin fiat destekli stablecoin’lerden başlayarak ve ardından algoritmik stablecoin’ler de dahil olmak üzere kripto paralarla ile ilgili diğer alanları da ekleyerek kripto para düzenlemesinin aşamalı olarak başlatmayı planlıyor.

Fiat Destekli Stablecoin’lerle İlgili Belirli Faaliyetler FCA Yetkisi Altına Giriyor

Birleşik Krallık hükümetinin yayımladığı belgelere göre fiat destekli stablecoin’lerle ilgili mevzuat 2024’ün başlarında yürürlüğe girmesi planlanıyor. Fiat destekli stablecoin’lerle ilgili belirli faaliyetler Finansal Davranış Otoritesi‘nin (FCA) yetkisi altında olacak.

Hükümetin finans kolu olan Hazine, Şubat ayında bir kripto istişaresi yayımlamış ve istişare Nisan ayında kapanmıştı. Ekonomi Bakanı Andrew Griffith geçen yıl kripto para piyasasının sarsan ve dibe vurduran FTX borsasının çöküşünden sonra bile ülkenin bir kripto para merkezi olmak istediğini söylemişti. Birleşik Krallık Parlamento Haziran ayında Finansal Hizmetler ve Piyasalar Yasası 2023’ü kabul ederek kripto para piyasasına düzenlenmiş bir alan gibi muamele edilmesini sağladı.

Hükümet ayrıca finansal istikrar üzerinde etkisi olabilecek stablecoin’ler için de planlarını yayınladı. Birleşik Krallık Merkez Bankası bu konuya yönelik, ilk olarak Mayıs ayında aloritmik stablecoin’ler için bir rejim konusunda istişare başlatmıştı.

Hükümetlerin Kripto Para Düzenlemelerinin Piyasaya Olumlu Etkileri

Hükümetlerin kripto para düzenlemelerinin kripto para piyasasına birçok olumlu etkisi bulunmaktadır. Bunlardan ilki yasal güvencedir. Düzenlemelerle kripto paraların ve kripto para işlemlerinin yasal bir çerçeve içinde yapılması sağlanarak, kullanıcıların ve yatırımcıların haklarını koruyabilir. Bu da piyasanın güvenilirliğini artırır. Düzenlemeler, sahtekarlık, dolandırıcılık ve sahtekarlık girişimlerini engellemek amacıyla gereksinimleri ve denetimleri belirleyebilir. Bu sayede piyasa daha güvenli hale gelir.

Kripto para düzenlemeleri, yatırımcıları kötü niyetli faaliyetlerden korur ve kripto para borsalarının daha şeffaf ve adil olmasını sağlar. Düzenlemeler piyasa istikrarını sağlamak için çeşitli önlemler alabilir. Bu, aşırı volatilite ve spekülasyonun önlenmesine yardımcı olabilir. En önemlisi ise kurumsal yatırımcıların ve şirketlerin kripto para piyasasına girmesini teşvik edebilir. Bu, piyasanın büyümesine ve olgunlaşmasına katkı sağlar. Dahası düzenlemeler ile farklı ülkeler arasında iş birliği ve uyum sağlanarak uluslararası düzeyde daha sağlam bir kripto para düzenlemesi oluşturulabilir.

Kripto para düzenlemelerin olumlu etkileriyle birlikte, fazla sıkı düzenlemeler veya aşırı kısıtlayıcı politikalar da kripto para piyasasına zarar verebilir. Dengeli ve iyi tasarlanmış düzenlemeler, kripto paranın teknolojik yeniliklerden faydalanmasına ve aynı zamanda kullanıcıların ve yatırımcıların güvende olmasına yardımcı olabilir.