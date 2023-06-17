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10 yıldır hizmet veren San-Francisco merkezli kripto ödeme şirketi Wyre, ABD’deki herhangi bir düzenleyici kurum ile ilgisi olmadığını ancak ayı piyasasının neden olduğu mali zorlukları gerekçe göstererek kepenk indiriyor.

Wyre Kepenk İndiriyor

Wyre, 16 Haziran’da yayımladığı blog yazısında, kilit paydaşlarının ve müşterilerinin çıkarlarını en iyi şekilde korumak için zor bir karar aldığını belirterek “Wyre müşteri varlıklarını güvence altına almaya devam ediyor. Platformda varlığınız varsa bunları 14 Temmuz Cuma gününe kadar Wyre’ın kontrol paneli aracılığıyla çekmeye devam edebilirsiniz. O tarihten sonra, platformda kalan varlıkları kurtarmak için ayrı bir süreç başlatılacak.” dedi.

Wyre ekibi ayrıca şirket varlıklarının şu anda satışa hazır olduğunu belirterek “Wyre’ın veya iştiraklerinin varlıklarını satın almakla ilgileniyorsanız lütfen 88 Partners’a ulaşın.” dedi.

Şirketin, tek tıkla ödeme şirketi Bolt‘un 2022’nin Eylül ayında Wyre’yi 1.5 milyar dolara satın alma planlarını iptal etmesinden bu yana önemli zorluklarla karşı karşıya kaldığı bildiriliyor. Bundan birkaç ay sonra fiattan kriptoya rampa çözümü sağlayıcısı olan Juno, 4 Ocak’ta kullanıcılarını saklama ortağı Wyre’yi çevreleyen belirsizlik nedeniyle kripto paralarını Juno platformundan ve kendi gözetiminden çıkarmaya davet etmesiyle sorunlar patlak vermeye başladı. Ertesi gün MetaMask da aynı sorunu gerekçe göstererek Wyre’ın kripto ödeme hizmetlerine verdiği desteği sonlandırdı.

Bundan sadece birkaç gün sonra Wyre, tüm kullanıcıları için yüzde 90 para çekme limiti uygulamaya başladı, ancak ismi açıklanmayan bir stratejik ortaktan finansman sağlanmasıyla 13 Ocak’ta bu yüzde 90 sınırı kaldırdı ve şirketin toparlandığı öne sürüldü. Yine de Wyre, Ocak ayında 75 çalışanını işten çıkarmak zorunda kaldı.

Sert Kripto Kışı Kripto/Blockchain Şirketlerini ve Projelerini Vurmaya Devam Ediyor

Wyre kendisini aldığı karar ile uzun süredir devam eden ayı piyasası baskısının neden olduğu sert kripto kışından etkilenen kripto/Blockchain şirketleri ve projelerinin giderek büyüyen listesine eklemiş oldu.

Yalnızca Mayıs ayında kripto fintech şirketi Unbanked, Lightning Network ödeme platformu BottlePay, kripto para borsası HotBit, NFT platformu Terressa ve Digital Currency Group’un (DCG) kurumsal ticaret platformu TradeBlock kepenk indirdi.