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Kaydedilen işlem hacimleri bakımından mevcut durumda dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, geçen yıl Kasım ayında Japonya merkezli kripto borsası Sakura Exchange Bitcoin Co.’nun (SEBC) %100’ünü satın alarak Japonya pazarına girdi. Borsanın Cuma günü yaptığı açıklamaya göre Binance Japan, Japon müşterileri için kripto borsa operasyonlarını Haziran ayında başlatıyor.

Binance Operasyonlarını Genişletiyor

Kripto para borsası Binance, operasyonlarını genişletmek adına önemli bir adım attı ve Japonya pazarına giriş yaptı. Binance, geçen yıl Kasım ayında Japonya merkezli kripto borsası Sakura Exchange Bitcoin Co.’nun (SEBC) %100’ünü satın almıştı. Borsanın yaptığı son açıklamaya göre ise Binance Japan, Japon müşterileri için kripto borsa operasyonlarını Haziran ayında başlatıyor.

Kripto borsası Sakura Exchange Bitcoin, 28 Nisan’da yaptığı duyuruda, kripto borsası ve aracılık hizmetlerini Mayıs’ta sonlandıracağını ve 23 Haziran’da Binance Japan olarak yeniden açılacağını söyledi. Binance Japan, artık Japonya Finansal Hizmetler Ajansı (JFSA) altında kayıtlı bir kripto para borsası olarak faaliyet gösterecek.

Binance Japan Olarak Faaliyete Girecek

Duyuruya göre Sakura Exchange Bitcoin, 31 Mayıs’ta hizmetlerini sonlandıracak ve Binance Japonya’nın açılışına kadar tüm hizmetleri askıya alacak. Yapılan açıklamada, kullanıcıların kripto varlıklarını belirtilen tarihlerden önce borsadan çekmesi gerektiği ifade edildi. İfade edilen tarihlerden sonra borsada kalan kripto varlıklar, 5 Haziran’dan itibaren geçerli olan kur üzerinden Japon Yeni’ne çevrilerek müşterilerin kayıtlı banka hesaplarına iade edileceği de belirtildi. Ayrıca müşterilerin, kullanım sırasında kimlik doğrulama dahil olmak üzere hesap açma ve incelemeler için yeniden başvurmaları gerekecek.