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Binance Kripto Para Borsasına Açılan Dava Sonrası Bu Altcoin Yeşillendi: Herkes Bu Altcoine Koşuyor!

Özet

  • Bugün kripto para sektörü Binance'e açılan dava ile sarsıldı.
  • Bu durum birçok altcoini dibe çekerken DYDX tam tersi yöne hareketlendi.
  • Merkezi borsadan kaçanların akın ettiği merkeziyetsiz borsa dYdX'in tokenı, %10 yükseliş kaydetti.
20:00
5 Haziran 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Binance kripto para borsası bugün gelen bir dava haberi ile sarsıldı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Binance’e menkul kıymet yasalarının ihlaline dayalı bir dava açtı. Davada çok fazla altcoin menkul kıymet olmakla itham edildi ve şu an için Binance’in ilk resmi adımı merak ediliyor. Binance bu kargaşa ile boğuşurken ve bütün altcoinler sert düşüşler yaşarken bir altcoinin fiyatında ise tam tersi yönde hareketlilik görüldü. DYDX, inanılmaz bir ivmelenme yakaladı.

Binance’e Darbe, Bu Altcoinleri Etkiledi

SEC, konu hakkında yaptığı ilk açıklamada Binance‘in BNB, BUSD, SOL, ADA, MATIC, FIL, ATOM, SAND, MANA, ALGO, AXS ve COTI gibi altcoinleri menkul kıymet olmalarına rağmen alım satıma açması vurgulandı. Binance US bünyesinde yapılan bu listelemeleri yasanın çiğnenmesi olarak gören SEC, tabii ki ilgili altcoinlerde sert düşüşleri tetikledi.

Bitcoin fiyatı da bu haber ile dakikalar içerisinde %5 değer kaybetti ve 25.000 dolar bandına geri çekildi. Top 10 içerisinde en çok değer kaybeden %9,3 ile Solana (SOL) olurken, bunu %9,1 ile Dogecoin (DOGE) ve dava ile direkt ilişkili Binance Coin (BNB) izledi. BNB, %8,5 değer kaybı ile aslında davadan henüz sert bir darbe almadığı izlenimini veriyor.

DYDX Coin Yükseliyor

Bütün bunlar yaşanırken ve altcoinler sert darbe alırken bir kripto para borsasının coini ise sert bir ivme yakaladı. Merkeziyetsiz kripto para borsası dYdX’in kendi kripto para birimi DYDX, dakikalar içerisinde %10 yükseliş yakaladı.DYDX, bir anda yaşadığı yükselişini ise Binance’e açılan davaya borçlu. Merkezi borsalara yönelik eylemler sonrasında merkeziyetsiz borsaların hacminde önemli artış görülüyor ve DYDX bunun meyvesini yiyor.

Ethereum ağı tabanlı merkeziyetsiz kripto para borsası dYdX’in, 24 saat içerisinde 1 milyar doların üzerinde ticari hacme ulaştığı da gözlerden kaçmıyor. Artan hacim ve elindeki “riskli” kripto paraları satmak isteyenlerin ise dYdX ile güvenli bir liman arayışı içerisinde oldukları söylenebilir.

Merkeziyetsiz kripto para borsalarının sunduğu nispeten düzenleme riski olmayan ortam, yatırımcılar için bir kapı olabilir. FTX kripto para borsasının yaşadığı iflas sonrasında da benzer şekilde merkeziyetsiz borsalara akın olduğu gözlemlenmişti.

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