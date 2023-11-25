Binance Kargaşasının Ortasında Shiba Inu Fiyat Tahmini: SHIB Bu Seviyeye Gelebilir mi?

Shiba Inu (SHIB), bu hafta birçok altcoin’in karşılaştığı zorluklara meydan okuyarak yükseliş ivmesini sürdürme konusunda esneklik gösterdi. Binance’teki önemli değişikliklerin tetiklediği dalgalı kripto piyasasındaki çalkantılara rağmen, Shiba Inu fırtınayı atlattı. Peki Shiba Inu fiyatı hangi seviyeleri görebilir?

Binance Çalkantısı Piyasada Sarsıntıya Neden Oldu

Kurucusu ve CEO’su Changpeng Zhao‘nun ayrılması ve yerine Richard Teng’in gelmesiyle Binance’de yaşanan son gelişmeler tüm kripto piyasasını derinden etkiledi. CZ’nin ABD’de kara para aklamayı önleme kurallarını ihlal etmekten suçlu bulunması, Adalet Bakanlığı (DoJ) ile 4,3 milyar dolarlık bir anlaşmaya varılmasına neden oldu.

Gelişmeler sadece bununla da sınırlı kalmadı. Zhao’nun suçlu bulunması, istifasının zorunlu kılınmasına ve şirketteki yönetici rollerinden men edilmesine yol açtı. Bu beklenmedik gelişme, piyasa genelinde fonların çekilmesine yol açarak Shiba Inu gibi token’ları etkiledi ve bir hafta içinde yüzde 6,2’lik bir düşüş yaşandı.

Piyasa türbülansı 24 saat içinde Shiba Inu işlem hacminde yüzde 10’luk bir düşüşe neden oldu. İşlem hacmi 103 milyon dolara geriledi. Buna rağmen, Shiba Inu’nun piyasa değeri yüzde 1,22 artarak 4,8 milyar dolara ulaştı ve kripto para birimleri arasında 19. sıradaki yerini korudu.

SHIB Potansiyel Kırılmaya Hazırlanıyor

Shiba Inu, 200 günlük Üssel Hareketli Ortalama (EMA) göstergesi tarafından sağlanan destekten bir geri dönüş yaşadı ve 0,000008 dolarlık kritik desteği korudu. 0,0000082 dolardan işlem gören SHIB, düşen kama formasyonundan potansiyel bir kırılmaya hazırlanıyor ve yüzde 17’lik potansiyel bir tırmanışla 0,0000097 dolara ulaşabileceğinin sinyalini veriyor.

Kırılmayı teyit etmek için Shiba Inu‘nun 50 günlük EMA (kırmızı), 100 günlük EMA (mavi) ve kama formasyonunun üst trend çizgisi tarafından oluşturulan 0,0000083 dolar civarındaki birleşme direncini aşması gerekiyor. MACD metriği, 23 Kasım’daki bir satın alma sinyalinin yükseliş trendine işaret etmesiyle, alıcı hakimiyetini gösteriyor.

Token Yakma Faaliyeti ve Yükseliş Görünümü

Bu gelişmelere ek olarak Shiba Inu‘nun token yakma faaliyeti yüzde 128 artışla yaklaşık 9 milyon 135 bin SHIB’e ulaştı.

Mevcut arzın 580 trilyonun biraz üzerinde ve toplam arzın 999 trilyon olduğu düşünüldüğünde, token yakma programı Shiba Inu’nun yaklaşan boğa piyasasındaki performansı için çok önemli hale geliyor. Topluluğun meme coin’e olan talebi azaltmaya odaklanması, yıl sona ererken istenen performansın elde edilmesi için çok önemli.