Shiba Inu (SHIB)

Binance Kargaşasının Ortasında Shiba Inu Fiyat Tahmini: SHIB Bu Seviyeye Gelebilir mi?

Özet

  • Shiba Inu zorluklara meydana okumaya devam ediyor.
  • Yükseliş ivmesini sürdürme noktasında kararlılık gösterdi.
  • SHIB fiyatının yüzde 17 artma ihtimali var.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Shiba Inu (SHIB), bu hafta birçok altcoin’in karşılaştığı zorluklara meydan okuyarak yükseliş ivmesini sürdürme konusunda esneklik gösterdi. Binance’teki önemli değişikliklerin tetiklediği dalgalı kripto piyasasındaki çalkantılara rağmen, Shiba Inu fırtınayı atlattı. Peki Shiba Inu fiyatı hangi seviyeleri görebilir?

İçerikler
Binance Çalkantısı Piyasada Sarsıntıya Neden OlduSHIB Potansiyel Kırılmaya HazırlanıyorToken Yakma Faaliyeti ve Yükseliş Görünümü

Binance Çalkantısı Piyasada Sarsıntıya Neden Oldu

Kurucusu ve CEO’su Changpeng Zhao‘nun ayrılması ve yerine Richard Teng’in gelmesiyle Binance’de yaşanan son gelişmeler tüm kripto piyasasını derinden etkiledi. CZ’nin ABD’de kara para aklamayı önleme kurallarını ihlal etmekten suçlu bulunması, Adalet Bakanlığı (DoJ) ile 4,3 milyar dolarlık bir anlaşmaya varılmasına neden oldu.

Gelişmeler sadece bununla da sınırlı kalmadı. Zhao’nun suçlu bulunması, istifasının zorunlu kılınmasına ve şirketteki yönetici rollerinden men edilmesine yol açtı. Bu beklenmedik gelişme, piyasa genelinde fonların çekilmesine yol açarak Shiba Inu gibi token’ları etkiledi ve bir hafta içinde yüzde 6,2’lik bir düşüş yaşandı.

Piyasa türbülansı 24 saat içinde Shiba Inu işlem hacminde yüzde 10’luk bir düşüşe neden oldu. İşlem hacmi 103 milyon dolara geriledi. Buna rağmen, Shiba Inu’nun piyasa değeri yüzde 1,22 artarak 4,8 milyar dolara ulaştı ve kripto para birimleri arasında 19. sıradaki yerini korudu.

SHIB Potansiyel Kırılmaya Hazırlanıyor

Shiba Inu, 200 günlük Üssel Hareketli Ortalama (EMA) göstergesi tarafından sağlanan destekten bir geri dönüş yaşadı ve 0,000008 dolarlık kritik desteği korudu. 0,0000082 dolardan işlem gören SHIB, düşen kama formasyonundan potansiyel bir kırılmaya hazırlanıyor ve yüzde 17’lik potansiyel bir tırmanışla 0,0000097 dolara ulaşabileceğinin sinyalini veriyor.

shiba cointurk

Kırılmayı teyit etmek için Shiba Inu‘nun 50 günlük EMA (kırmızı), 100 günlük EMA (mavi) ve kama formasyonunun üst trend çizgisi tarafından oluşturulan 0,0000083 dolar civarındaki birleşme direncini aşması gerekiyor. MACD metriği, 23 Kasım’daki bir satın alma sinyalinin yükseliş trendine işaret etmesiyle, alıcı hakimiyetini gösteriyor.

Token Yakma Faaliyeti ve Yükseliş Görünümü

Bu gelişmelere ek olarak Shiba Inu‘nun token yakma faaliyeti yüzde 128 artışla yaklaşık 9 milyon 135 bin SHIB’e ulaştı.

Shibburn-cointurk

Mevcut arzın 580 trilyonun biraz üzerinde ve toplam arzın 999 trilyon olduğu düşünüldüğünde, token yakma programı Shiba Inu’nun yaklaşan boğa piyasasındaki performansı için çok önemli hale geliyor. Topluluğun meme coin’e olan talebi azaltmaya odaklanması, yıl sona ererken istenen performansın elde edilmesi için çok önemli.

You Might Also Like

Yüzde 50 Artış Geldi, Shiba Coin Fiyatı Nasıl Etkiler?

Veriler Açıklandı 24 Saatte Tam Yüzde 128 Arttı! Shiba Coin Fiyatı Yükselişi Başlayacak Mı?

Altcoin Analiz: Shiba Coin Fiyat Tahminleri ve Güncel Tahminler

1 SHIB Kaç Dolar? Detaylı Shiba Inu Grafik Analizi ve Önemli Seviyeler

Yüzde 48.000! SHIB Topluluğu Bu Gelişme İle Coştu! Shiba Inu’da Ralli Başlayacak mı?

Bu Haberi Paylaş
By Dr. Mesut İnan
Follow:
1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Bitcoin Bu Analiste Artık Short Pozisyon Açtırmıyor! Yeni Seviyeler Bekleniyor
Bir Sonraki Yazı AVAX Grafik Yorumu: Boğalar Kritik Aşamaya Geçti
Yorum Yazın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Coinbase Hissesinde Yükseliş Devam Ediyor: COIN Neden Yükseliyor?
Coinbase
AVAX Grafik Yorumu: Boğalar Kritik Aşamaya Geçti
Avalanche (AVAX)
Bitcoin Bu Analiste Artık Short Pozisyon Açtırmıyor! Yeni Seviyeler Bekleniyor
BITCOIN (BTC)
Santiment Açıkladı! Bitcoin’in 40.000 Dolar Olmasını Bu Gelişme Besleyecek
BITCOIN (BTC)
Lost your password?