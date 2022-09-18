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Binance geçtiğimiz günlerde Ukraynalı bir süpermarket zinciri olan VARUS’un artık kripto kabul edeceğini duyurdu. Kısa süre önce süpermarket zinciriyle ortaklık kurduğunu ve şimdi de market alışverişi yapan müşteriler için kripto ödemelerini kolaylaştıracağını duyurdu. Bu işlem Binance Pay Wallet aracılığıyla gerçekleşecek. VARUS, Ukrayna’daki en büyük market şirketlerinden birisi olarak dikkat çekiyor.

Mağaza Ağı Çok Geniş

VARUS, bu ortaklığın, müşterilerin kripto ödemelerine erişmesine izin vereceğine ve bunun da teslimatı sorunsuz ve daha hızlı hale getirebileceğine inanıyor. Bu kripto varlıkla ödeme özelliği şu anda Kiev, Dnipro, Kamianske, Kryvyi Rih, Zaporizhzhia, Brovary, Nikopol, Vyshhorod ve Pavlograd olmak üzere 9 şehirde kullanıma sunuldu.

Kripto varlık aracılığıyla ödeme yapmak isteyen müşterilerin Binance uygulamasını Android ve iOS cihazlarına indirip yüklemeleri gerekecek. Bu adımın tamamlanmasının ardından, kullanıcıların VARUS web sitesine gitmeleri ve satın almak istedikleri ürünleri seçmeleri gerekecek. Seçim bittikten sonra, müşteriler doğrudan Binance Pay cüzdanlarından kripto para ile ödeme yapabilecekler.

Ukraynalılar İçin Hizmet Genişliyor

Bir raporda ayrıca, bu yılın başlarında Binance Pay hizmetinin Ukraynalı ev aletleri ve elektronik mağazalar zinciri olan Foxtrot tarafından entegre edildiği belirtildi. Bir kripto ödeme platformu olan Whitepay de geçtiğimiz ay Ukraynalı teknoloji mağazaları tarafından sunulan ürünler için dijital varlık ödemelerini başlattı.

Tehnoezh ve Stylus gibi perakendeciler, Ukrayna merkezli bir Avrupa borsası olan Whitebit tarafından işletilen bir ödeme platformu aracılığıyla müşterilerine hizmet sunuyor. Ukrayna, özellikle son birkaç yıldır, kriptoyu benimseme konusunda bölgesel bir lider haline geldi. Ülke ayrıca sektörün daha iyi bir şekilde düzenlenmesi yönünde de çaba sarf ediyor.

Ukrayna’da Kripto Bağışlarının Gidişatı

Ukrayna, savaş nedeniyle harap oldu ve kripto para birimleri aracılığıyla ihtiyacı olanlara yardımcı olmak için destek toplamaya devam etti. Hem Kiev’deki hükümet hem de gönüllü gruplar, savunma ve insani yardım girişimlerini finanse etmek amacıyla kripto bağışları yoluyla fon toplamak için çalışıyor.

Kripto topluluğu da Ukrayna’ya yardım etmek ve gerekli desteği sağlamak için aktif bir şekilde devreye girdi. Binance ayrıca Ukraynalı mülteciler için özel olarak üretilmiş bir kripto kart çıkardı.

Bu yıl 6-9 Eylül tarihleri arasında Ukrayna’da düzenlenen Kyiv Tech Summit’e Ethereum’un kurucusu Vitalik Buterin de katıldı. Buterin, “Ukrayna’nın bir sonraki Web3 merkezi haline gelebileceğini” belirtti.

Buna ek olarak şunları söyledi,