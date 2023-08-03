Kripto piyasası değeri (TOTALCAP) ve Bitcoin (BTC) fiyatı, dün keskin bir şekilde düşerek kazançlarının çoğunu boşa çıkardı. Ayrıca Binance CEO’su Changpeng Zhao, Haziran ayında bir ABD mahkemesi celbi aldı. Borsa aleyhine dolandırıcılık davası açılacağına dair spekülasyonlar var.

Kripto Para Piyasasında Düşüş!

TOTALCAP, 13 Temmuz tarihinde 1,24 trilyon dolarlık zirvesinden bu yana düştü. Gerileme, 1 Ağustos tarihinde 1,11 trilyon dolarlık bir düşüşe yol açtı. Fiyat daha sonra sıçradı, bir yükseliş şamdanı yarattı ve 1,12 trilyon dolarlık alanı destek olarak onayladı. Ancak, fiyat ertesi gün kazanımlarının neredeyse tamamını boşa çıkardığı için sıçrama kısa sürdü.

Bununla birlikte TOTALCAP şimdi yeniden 1,12 trilyon dolarlık alan içinde işlem görüyor. Değer tekrar yükselirse, %9 artarak 1,24 trilyon dolara ulaşabilir. Ayrıca bir kırılma meydana gelirse, 1,08 trilyon destek alanına %5’lik bir düşüş olası olabilir. BTC’nin fiyatı, 13 Temmuz tarihinde yılın en yüksek noktası olan 31.800 dolara ulaştıktan sonra alçalan bir paralel kanalı takip ediyor. Bu düşüş, 1 Ağustos tarihinde 28.585 dolara ulaştı. Ancak, fiyat daha sonra toparlanarak kanalın orta hattını bir destek seviyesi olarak teyit etti. Kanallar düzeltici modeller olarak kabul edildiğinden, önümüzdeki en olası senaryo bu kanaldan bir kopuş olabilir.

Bitcoin’de Gerileme!

Gelişmeye rağmen, BTC dün 29.800 dolarlık direnç alanı tarafından reddedildi ve kazanımlarının çoğunu boşa çıkardı. Artık kanalın içine geri düşme riskiyle karşı karşıya olabilir. Varsayım gerçekleştiği kanalın destek hattının 27.200 dolara düşmesi, gelecekteki en olası fiyat senaryosu olabilir. Bu da %6,50’lik bir düşüş anlamına gelebilir. Bununla birlikte BTC sıçrarsa, 29.800 dolarlık direnç alanını aşmak için başka bir girişimde bulunabilir.

Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri’nin bugün açıklanması beklenen Hizmet PMI verileri kripto para uzmanların göre, piyasalarında bir volatiliteye neden olabilir. Ayrıca uzmanlar güçlenen ABD ekonomisinin kripto paralar gibi riskli varlıklarda düşüşe neden olabileceğini belirtti.