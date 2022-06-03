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Binance Ceo’su CZ açıkladı, O Kripto Patronuyla Hiç Görüşmedim!

Bir röportajında Binance CEO'su CZ, kripto alanındaki en yüksek profilli projelerden olan Luna’nın başarısızlığı hakkındaki fikirlerini paylaştı.
21:00
3 Haziran 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Önde gelen bir dijital varlık piyasası veri sağlayıcısı  13 Mayıs’ta yayınlanan mükemmel kapsamlı bir raporda (“UST’nin Grace’den Düşüşünü Keşfetmek” başlıklı), “Terra ekosistemindeki son çöküş, tarihin en etkili olaylarından biri olduğunu, bunun, kripto evreninde görülen 2014’te Mt. Gox’un çöküşü ve Ocak 2018’deki ve Mart 2020’deki keskin piyasa çöküşüyle ​​kıyaslanabilecek durumda olduğunu belirtti.

Tokenler İsimlendirildi

28 Mayıs’ta Terraform Labs, Terra 2.0 (kime sorduğunuza bağlı olarak $LUNA veya $LUNA 2.0 olarak adlandırılan yerel bir tokene sahip olan) adlı yeni bir blok zincirinin mainnetinin başladığını duyurdu. Eski Terra blok zincirine gelince, hangi borsaya veya veri toplayıcıya baktığınıza bağlı olarak yerel token $LUNA veya $LUNC’dir. Örneğin Binance’de eski ve yeni tokenler LUNC ve LUNA olarak adlandırıldı.

Kısa bir süre sonra, büyük kripto borsalarının çoğu/tümü yeni blok zincirine (eski Terra blok zincirinin bir çatalı olmayan) ve yerel tokenine destek verdiğini duyurdu.

CZ Açıklamalarda Bulundu

“Bence genel olarak, tüm durum bir felaket. Kimse için iyi değil. Bir çok kullanıcıya zarar verdi. Bir çok değer kayboldu. UST, Terra, vb.’nin tasarımında temelde tasarım hataları olduğuna inanıyorum.“

“Ayrıca operasyonel hatalar da oldu. [Terraform Labs] ekibi yeterince hızlı yanıt vermedi. hedef sadece biraz sapmışken, yedeklerini sabitlemeyi eski haline getirmek için kullanmadılar. Ve sonra ancak 80 milyar dolar [kaybettikten] çöktükten sonra, bunu kurtarmak için 3 milyar dolarlık rezervi kullanmaya çalıştılar. Tabii o zaman işe yaramıyor.”

“En büyük borsalardan biri olarak bu coine sahip çok sayıda kullanıcımız var. Hala bu kullanıcılarla ilgilenmemiz gerekiyor. Ve aslında en iyi yol, yeni kripto para için likidite sağlamaktır, çünkü yenisi eskisinin yerini alacak.”

Bilmelisiniz ki Do Kwon ile doğrudan hiç konuşmadım. Bugün bile bunu yapmadım. Yatırım aşamasında kendisiyle görüşmedim. Yatırım ekibimiz onunla tüm konuşmayı yaptı. Parçası olduğum çok hızlı bir dahili inceleme sürecimiz var, ancak onunla konuşmam gerekmedi.”

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