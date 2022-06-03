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Önde gelen bir dijital varlık piyasası veri sağlayıcısı 13 Mayıs’ta yayınlanan mükemmel kapsamlı bir raporda (“UST’nin Grace’den Düşüşünü Keşfetmek” başlıklı), “Terra ekosistemindeki son çöküş, tarihin en etkili olaylarından biri olduğunu, bunun, kripto evreninde görülen 2014’te Mt. Gox’un çöküşü ve Ocak 2018’deki ve Mart 2020’deki keskin piyasa çöküşüyle ​​kıyaslanabilecek durumda olduğunu belirtti.

Tokenler İsimlendirildi

28 Mayıs’ta Terraform Labs, Terra 2.0 (kime sorduğunuza bağlı olarak $LUNA veya $LUNA 2.0 olarak adlandırılan yerel bir tokene sahip olan) adlı yeni bir blok zincirinin mainnetinin başladığını duyurdu. Eski Terra blok zincirine gelince, hangi borsaya veya veri toplayıcıya baktığınıza bağlı olarak yerel token $LUNA veya $LUNC’dir. Örneğin Binance’de eski ve yeni tokenler LUNC ve LUNA olarak adlandırıldı.

Kısa bir süre sonra, büyük kripto borsalarının çoğu/tümü yeni blok zincirine (eski Terra blok zincirinin bir çatalı olmayan) ve yerel tokenine destek verdiğini duyurdu.

CZ Açıklamalarda Bulundu