Dev kripto para borsası olan Binance, kısa süre önce yaptığı duyuruda sunduğu Ethereum 2.0 Staking hizmeti katılımcıları için ETH çekme işlemlerini 19 Nisan'da başlatacağını açıkladı.

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Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, kısa süre önce yaptığı duyuruda sunduğu Ethereum 2.0 Staking hizmeti katılımcıları için ETH çekme işlemlerini başlatacağını açıkladı. İşte para çekme işlemlerinin başlayacağı tarih ve diğer detaylar.

Ethereum 2.0 Staking Hizmeti İçin ETH Çekme İşlemleri Başlıyor

Dev kripto para borsası Binance, kısa süre önce yaptığı duyuruda sunduğu Ethereum 2.0 Staking hizmeti katılımcıları için ETH çekme işlemlerinin 19 Nisan’da TSİ 11.00’da başlatacağını açıkladı. Açıklamada katılımcıların BETH’lerini 1:1 oranında ETH’ye dönüştürerek çekebilecekleri belirtildi.

Binance, Ethereum stake işlemlerinin başlatılmasının ardından katılımcıların hem token miktarı hem de slashing koruması ile kolayca getiri üretmeye başlamaları için Ethereum 2.0 Staking hizmetini kullanıma sundu. Hizmet katılımcıları stake ettikleri ETH’nin token’leştirilmiş temsili olarak 1:1 oranında BETH alıyorlardır. Böylelikle hem likiditeden hem de ETH stake etmenin avantajlarından faydalanabiliyor. Kripto para borsası, Ethereum 2.0 Staking hizmetini kullanarak ETH stake eden tüm katılımcılara hakettikleri zincir üstü ödülleri BETH pozisyonlarına göre spot hesaplarına düzenli olarak dağıtıyor.

Şimdiye kadar hizmeti kullanarak ETH stake edenler ETH’lerini çekemiyorlardı. Bunun için Ethereum’un Shanghai güncellemesi bekleniyordu. Güncellemenin günün ilk saatlerinde gerçekleştirilmesinin ardından Binance stake edilen ETH’lerin çekim işlemlerinin başlatılması için harekete geçmiş oldu. Para çekme işlemlerinin başlatılmasının ardından katılımcılar BETH’lerini 1:1 oranında ETH‘ye dönüştürebilecek ve spot cüzdanınızdaki BETH bakiyelerine eş değer tutarda ETH alabilecekler.

Ethereum Shanghai Güncellemesi

Ethereum’un merakla beklenen Shanghai güncellemesi bugün TSİ 01.27’de canlıya alınmak üzere tetiklendi ve TSİ yaklaşık 01.42’de güncelleme süreci başarılı bir şekilde tamamlandı.

Shanghai güncellemesi, Beacon Chain ile kullanıma sunulan Ether (ETH) stake kullanıcılarının stake ettikleri ETH’lerini çekmelerinin önünü açıyor olmasından Ethereum için oldukça önemliydi.