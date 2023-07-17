Dev kripto para borsası Binance, haftanın ilk gününde yeni özelliği olan, tek bir Blockchain ağı için birden fazla para yatırma adresi oluşturabilme özelliğini kullanıma sunduğunu duyurdu. Kripto para borsasının kullanıcıları artık daha fazla verimlilik için Binance’e tek bir Blockchain ağı için birden fazla para yatırma adresi oluşturarak para yatırabilecekler.

Tek Bir Blockchain Ağı İçin Birden Fazla Para Yatırma Adresi Oluşturulabilecek

Binance, kullanıcılardan gelen geri bildirimlere yanıt olarak, kullanıcıların tek bir Blockchain ağı için birden fazla para yatırma adresi oluşturmasına imkan tanıyan yeni bir özelliği kullanıma sunduğunu duyurdu. Yeni özellikle ile oluşturulan birden fazla para yatırma adresinin kolayca yönetilebilmesi için yeni bir para yatırma adres defteri özelliği de kullanıma alındı. Kullanıcılar, bu yeni özellikle birlikte artık Binance’te fonlarını daha verimli ve daha esnek bir şekilde yönetebilecekler.

Uzmanlar Binance’in bu hamlesinin özellikle AirDrop avcıları için faydalı olacağını ve geçmişte diğer merkezi kripto para borsalarında başlatılan kullanıcı gizliliği korumasını güçlendireceği üzerinde duruyorlar.

Tek Bir Blockchain Ağı İçin En Fazla 20 Para Yatırma Adresi Oluşturulabilecek

Başlangıçta kullanıcılar yalnızca Ethereum ağında (ERC20) ve Ethereum alternatifi ağlardaki (ör. Arbitrum One, BNB Smart Chain) tokenler için birden fazla para yatırma adresi oluşturabilecekler. Binance’den yapılan duyuruda özelliğin gelecekte daha fazla Blockchain ağı için kullanıma sunularak çoklu cüzdan adresi desteğinin Blockchain ağları için genişletileceği belirtildi.

Öte yandan kullanıcılar şu anda tek bir Blockchain ağı için en fazla 20 para yatırma adresi oluşturabiliyorlar. Binance, tek bir Blockchain ağı için en fazla 20 olarak sınırlandırılan para yatırma adresi sayısının periyodik olarak gözden geçireceğini ve duruma göre bu sayının artırılabileceği ya da azaltılabileceğini de ekledi.