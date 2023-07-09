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Bitcoin’in (BTC) fiyatı geçen ay 31.000-30.000 dolar eşiğini geçemedi. Yüksek fiyatları ve karlı adresleri ile birçok yatırımcı, Bitcoin’in (BTC) yakın vadede bu seviyeleri geçemeyeceğine inanıyor.

BTC Balinaları!

BTC hareketlerine rağmen balinalar ve köpek balıkları iyimserliğini korudu. Santiment’in verilerine göre, Bitcoin’in önde gelen yatırımcıları ve büyük ölçekli holder’ları, 30.000 ila 31.000 dolar arasındaki nispeten durgun fiyat aralığından etkilenmeden kalıcı aktivite sergilemeye devam ediyor. 17 Haziran’dan bu yana 10.000 BTC adresinde 2.15 milyar dolar değerinde 71.000 ek BTC biriktiği gözlemlendi.

Birikim sonucunda 1’den fazla Bitcoin’e sahip adreslerin sayısında önemli bir artış oldu. Glassnode verilerine göre, 1+ BTC tutan adreslerin sayısı son zamanlarda tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1.008.517’ye ulaştı.

Ek olarak adreslerin önemli bir kısmının herhangi bir Bitcoin transferine katılmadan veya herhangi bir faaliyet belirtisi göstermeden aktif olmadığı belirtiliyor. Bu gözlem Glassnode tarafından sağlanan verilerden sunulmuştur. Son Aktif 2-3 Yıl Arz Miktarının (1 günlük MA) yakın zamanda tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3.032.163.240 BTC’ye ulaştığını ortaya koydu.

BTC Holder’ları!

Bu durum Bitcoin biriktiren adreslerin birçoğunun BTC’lerini satmak yerine HODL yapmayı ve depolamayı planladığını gösteriyordu. Ayrıca bu bulguların ortasında, yatırımcıların duyarlılığında düşüş eğilimi belirgin hale geldi. Son zamanlarda, Bitcoin için satın alma oranında gözle görülür bir artış oldu. Belirtilen durum analistler arasında aşağı yönlü fiyat hareketlerinden kâr elde eden opsiyon sözleşmeleri için artan bir tercihin olduğunu gösteriyor. Duyarlılıktaki bu değişim, artan bir ihtiyat ve potansiyel fiyat düşüşleri beklentisini gösterebilir. Ayı hissiyatındaki artış, Bitcoin opsiyonlarında gözlenen volatiliteye bağlanabilir. Bu artış, analistler ve yatırımcılar arasında daha yüksek derecede piyasa belirsizliği ve risk algısına işaret edebilir.