Blockchain tabanlı oracle hizmetleri sağlayıcısı Chainlink (LINK) son 24 saatte kaydettiği yüzde 6’ya yakın yükselişle 6,58 dolardan işlem görüyor. LINK’in fiyatındaki yükseliş dikkat çekici bir noktaya gelirken, zincir üzeri veriler son dönemde Chainlink’teki aktivitenin önemli ölçüde arttığını gösteriyor.

Dört Chainlink Cüzdan Adresi Gerçekleştirdiği İşlemlerle Gündemde

Son 24 saat içinde dört Chainlink cüzdan adresi, farklı ticaret platformlarında önemli miktarda 18.75 milyon LINK‘i taşıyarak toplam 119 milyon dolara ulaştı. Başlangıçta dolaşımda olmayan tokenler’i yönetmek için açılan bu cüzdan adresleri, değeri yaklaşık 100 milyon dolar olan 15.7 milyon LINK’i kripto para borsası Binance’e taşıdı. Ek olarak, yaklaşık 19 milyon dolar değerindeki 3.05 milyon LINK token’i 0xD50f ile başlayan çoklu imzalı bir cüzdan adresine aktarıldı.

Zincir üzeri analiz şirketi Lookonchain, söz konusu cüzdan adreslerinin Ağustos 2022’den bu yana her üç ayda bir Binance’e rutin olarak LINK gönderdiğine dikkat çekti. Son işlemlerle birlikte cüzdan adresleri toplamda 446 milyon dolar değerinde 71.8 milyon LINK’i Binance‘e taşımış oldular. Dolaşıma giren yeni LINK sayısındaki bu önemli artışın altcoin’in yatırımcılarını endişelendirdi.

LINK’in Fiyatına Olumlu Etki Eden Önemli İş Birlikleri

LINK’in fiyatındaki son artış, Chainlink’in geleneksel finans oyuncularıyla son dönemde kurduğu iş birliklerinden kaynaklanıyor olabilir. Oracle hizmetleri sağlayıcısının SWIFT ile birlikte başarılı bir tokenizasyon testi gerçekleştirmesi bundan ilki. Bu girişim, BNY Mellon, BNP Paribas, Euroclear ve Lloyds Banking Group dahil olmak üzere büyük bankacılık kurumlarıyla iş birliği yapmayı içeriyor.

Ek olarak Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubu (ANZ), A$DC stabilcoin’ini test etmek için Chainlink’in zincirler arası birlikte çalışabilirlik protokolünü kullandı. Banka, fonları hem açık hem de özel Blockchain ağları üzerinden sorunsuz bir şekilde aktarabildi ve gerçek dünya varlıklarının Blockchain üzerinde konuşlandırılmasının etkinliğini ve güvenliğini inceleyen devam eden testlere katkıda bulundu.

Chainlink, bireysel CBDC’lerle ilgili ortak endişeleri ele alarak bankalar ve kripto para sektörü arasındaki uyumlu bir arada yaşama potansiyelini keşfetmede etkili oldu. Dahası Chainlink’in olumlu geri dönüşler alan ürünü, oracle ağı üzerinden farklı Blockchain ağları arasındaki iletişimi kolaylaştırmak için “evrensel iletişim arayüzü” işlevi görüyor. LINK’in yükselişini devam ettirebilmesi için 6,5 doların üzerine çıkıp çıkmayacağını görmek ilginç olacak.