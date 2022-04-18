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Balinalar Bu Altcoinde Düşüşü Öngördü Mü? Enteresan Veriler!

Balina hareketliliğini izlemek neden önemlidir? Bu altcoindeki veriler son derece enteresan, işte detaylı analiz.
19:40
18 Nisan 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Büyük yatırımcılar yani kripto para okyanusunun dev balinaları, fiyat volatilitesinin önemli bir kısmının kaynağı olan cüzdanlar. Popüler bir altcoinde balinaların fiyat %30 düşmeden önce bunu sezdiği iddiaları ortaya atıldı. Peki balinalar bu düşüşü tahmin edebildi mi? Veya fiyatın düşüşüne kendileri mi sebep oldu? Tüm detaylar sizlerle.

Cardano (ADA) ve Balinalar

Cardano‘nun zor günleri yakında bitecekmiş gibi görünmüyor. Altcoin Mart ayında yeniden toplandığından beri, piyasa ikinci çeyreğe girerken daha fazla yatırımcı ve para çekmesi bekleniyordu. Bununla birlikte, ikinci çeyreğin başlangıcı başka bir yöne gitti, çünkü Nisan ayının başından bu yana Cardano, rallinin dörtte üçünden fazlasını geçersiz kılarak neredeyse %30 düştü.

Ancak yatırımcılar buna hazır değilken bazı balina cüzdanları garip tesadüflere konu oldu. Şubat ve Mart aylarında aktif hale gelen balinalar bir tesadüfe bağlanabilir. Ancak bu sefer tesadüf değildi. 26 Mart civarındaki fiyat konsolidasyonu başlamadan önce bile balinalar piyasadan çekilmeye başlamıştı. Ve gerçek fiyat düşüşleri 5 Nisan’dan itibaren Cardano’yu vurduğunda, balinaların etkinliği önceki hacminin yarısına inmişti. ADA daha da düşerken, balinaların yavaşlaması hız kazandı ve tek bir gün içinde hacim 29 milyar dolar düştü.

Cardano (ADA) Yatırımcıları

Fiyat düşüşünü kesinlikle onlar tetiklemese de çıkışları, sinyalleri okuyamadıkları için bireysel yatırımcılara da yardımcı olmadı ve sonuç olarak 1,2 milyondan fazla ADA sahibi zarara uğradı.  Sonuç olarak, güvenlerini kaybettiler ve tamamen geri çekildiler ve sonuç olarak, zincirdeki aktif yatırımcıların sayısı 101k’dan 21k’ya %80’lik bir düşüş yaşadı.

Neyse ki, henüz hiçbir yatırımcı piyasadan çıkmadı, bu da önümüzdeki haftalarda bir toparlanma umuduyla hala kripto paralarını elinde tuttukları anlamına geliyor. Yatırımcılar son 24 saatteki %7,4’lük düşüşü, düşüşü satın alarak ADA’dan daha fazla para kazanmayı umuyor. Mevcut fiyatlarla 3,3 milyon dolar değerinde 3,77 milyon ADA satın alındı.

Bunun da ötesinde, 17,15 milyon ADA için talep 0,657 dolarda bulunuyor ve bu kısa sürede gerçekleşmeyecek, bunu yapabilmek için Cardano’nun %23 daha düşmesi gerekecek. En kötü senaryoda ADA yatırımcıları hangi seviyeye bakması gerektiğini biliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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