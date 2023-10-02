Ayılar Ters Köşe Oldu, Peki Bitcoin Yükselişi Devam Eder Mi?

Kripto para piyasaları Ekim ayının ilk iş gününe güzel başladı. BTC fiyatı 28.500 doları aşarak günlük zirveyi belirledi. Ancak devamında bir miktar satışla karşılaştı. Kısa vadeli grafiklerde aşırı alım sinyalleri fiyatta bir geri çekilme yaşanabileceğini gösteriyor. Peki neler oluyor, olacak?

Bitcoin Ayıları Ters Köşe Oldu

Birkaç gündür devam yükselişin ardından açık faiz düştüğü için önceki denemelerde olduğu gibi bu toparlanmanın da başarısızlıkla sonuçlanması bekleniyordu. Ancak ETH ETF’lerinin bugün işleme açılacak olması yatırımcıları bir nebze heyecanlandırdı.

Sorun şu ki hacimler olması gereken ölçüde artmış değil. Bu da halen rallinin kolayca sönebileceği endişelerini beraberinde getiriyor. Düşüş bekleyen BTC satıcıları short pozisyonlarını güçlendirmişti. Fakat ralli beklediklerinden uzun sürdüğü için devasa kayıplar yaşadılar.

Bitcoin (BTC) yaklaşık bir ay boyunca altında kaldıktan sonra 28.000 doları aştığı için açığa satış yapanlar son 24 saatte 100 milyon dolar kaybetti. Tasfiyeler, BTC’nin yaklaşık %5 artarak 28.500 dolara ulaşmasıyla hızlandı.

Kripto Paralar ve Ekim Ayı

En büyük 20 kripto para arasında en fazla artış yaşayan altcoin Solana (SOL) oldu. Fiyat %11,48 artışla 24,11 doları geçti. Solana fiyatındaki artışla birlikte ağın TVL (toplam kilitli değer) gücü de 2023 zirvesine ulaştı. İşte bu fiyat artışında daha önemli bir detaydı. TVL’in 337 milyon doları aşması ve gelecekte bunu sürdürmesi SOL Coin toparlanması için kritik öneme sahip olacak.

Ekim ayı yaklaşırken yatırımcılar tarihsel performansı nedeniyle yaklaşan şeyin fiyat artışı olacağını düşünüyordu. Uptober olarak ünlenen Ekim ayı kripto para yatırımcıları yılın en verimli dönemi oldu. En azından son 10 yılın 8 yılında böyle oldu.

BTC, 2013’ten bu yana 2014 ve 2018’de olmak üzere yalnızca iki kez negatif getiri sağlamıştır. Kral kripto para birimi eğer 28.300 dolar üzerinde kalıcı olabilirse bu durum tekrar 31.000 dolar seviyesinin test edilmesini sağlayabilir. Üstelik uzun vadeli hareketli ortalamaların geri alınmasıyla yatırımcılarda halving öncesi güçlü ralli beklentisi de kuvvetleniyor.