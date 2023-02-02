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En büyük akıllı sözleşme platformu ETH, yazı hazırlandığı sırada BTC 24.000 doların üzerinde olduğu için yükselişini sürdürüyor. Kripto paraların kümülatif değeri ise 1,1 trilyon doları geçti. En büyük altcoin konumunda olan Ether’in önümüzdeki günlerde de yükselişini sürdürmesi muhtemel. Peki Şubat ayı sonuna kadar kaç dolara ulaşabilir?

Ethereum (ETH) Hedefi

Ether 20 Ocak’tan bu yana 1.680 dolarlık dirençle mücadele ediyordu. Yazı hazırlandığı sırada bu seviyenin üzerinde ve 1.700 dolardan alıcı buluyor. Yükselen üçgen modeli ve ETH türevlerindeki yatırımcı duyarlılığındaki gelişmeler bize ay sonuna kadar fiyatın 1.800 dolar üzerinde bir zirve işaretleyebileceğini söylüyor. Ancak bu senaryonun gerçekleşmesi için bugünlerde unuttuğumuz kaosun yeniden hortlamaması gerekiyor.

12 Ocak’ta ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Gemini borsasını Earn aracılığıyla kayıtsız menkul kıymetler sunmakla suçladı. Buna ek olarak, Gemini’nin kurucu ortağı Cameron Winklevoss, Genesis ve DCG’nin Gemini’nin müşterilerine 900 milyon dolar borçlu olduğunu iddia etti. Silvergate Bank ise ABD’li Senatörler tarafından sıkıştırılıyor ve geleneksel finans sistemini kripto paraların riskiyle karşı karşıya bırakmakla suçlanıyor. Önümüzdeki günlerde bankanın bu iddialara bir cevap vermesi gerekecek. Diğer taraftan SEC’in potansiyel toplu menkul kıymet davaları riski de var. Piyasalar korkularından çabuk kurtulmuş olsa da bunlar adeta saatli bomba gibi yerli yerinde patlamayı bekliyor.

Kripto Paralar Son Durum

Nasdaq 100 güne %4 artışla devam ediyor. Bugün borsa açılışının ardından ABD hisse senedi piyasalarındaki toparlanma ilerleyen saatlerdeki iyimserliği artırabilir demiştik. Putin’in açıklamalarıyla fiyat akşamüzeri bir miktar gerilese de ABD piyasalarındaki yükselişin sonucu olarak yönünü yeniden yukarı çevirdi. Birçok altcoin güne çift haneli kazançla devam ediyor. Üstelik Bitcoin’in 24.200 ve 24.500 dolar seviyelerini aşma ihtimali türev borsalara giren yüksek stablecoin sinyalleriyle destekleniyor. Akşam gelen girişler ağırlıklı olarak long yönlü pozisyonlarda kullanılmışa benziyor.

Öte yandan Türk kripto yatırımcılar tarafından yakından takip edilen trader ve analist @anlcnc1 aşağıdaki grafiği paylaşarak Bitcoin’in potansiyel düzeltmesine dikkat çekti. Uzmana göre USDT hakimiyeti %5,8 seviyesinden geri dönüp yükselişe başlarsa bu altcoinlerdeki yaklaşan düşüş için önemli bir sinyal olacak.

Kritik kırılım geldikten sonra Bitcoin ve altcoinlerde büyük ralli başlamıştı.